شاهد: امرأة تصدم سيارة عمدا 11 مرة.. ما السبب؟

تعمدت امرأة غاضبة أن تصدم إحدى السيارات 11 مرة، بسيارتها رباعية الدفع، بعدما اعترضت طريق خروجها من موقف للسيارات شرقي الصين!

وأظهرت لقطات رصدتها كاميرا مراقبة، في منطقة تونغلو بمقاطعة تشجيانغ، سيارة دفع رباعي بيضاء تقودها امرأة، وهي تصطدم بسيارة كانت متوقفة في منتصف الشارع.

وبعد 11 اصطدامًا، تمكنت قائدة السيارة أخيرًا من الخروج من موقف السيارات، ثم توجهت إلى مركز الشرطة، ويبدو أنها كانت غاضبة وعلى عجلة من أمرها، ما دفعها لهذا التصرف.

ويتم التحقيق في القضية ومن المحتمل أن يلقى القبض على المرأة بسبب إتلافها عمدًا ممتلكات الآخرين، إذ تجاوزت الخسائر 5000 يوان (720.2 دولارًا).