لص أم صاحب حق؟ تفاصيل جديدة بشأن قتيل فيلا نانسي عجرم

كشفت وسائل إعلام محلية سورية تفاصيل جديدة عن الشاب السوري الذي اقتحم فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بغرض السرقة فأرداه زوجها فادي هاشم قتيلًا بالرصاص.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن الشاب محمد حسن الموسى، وهو من قرية "بسقلا" قرب كفرنبل بريف إدلب شمالي سوريا.

ونقلت صحيفة الجسر المحلية، عن أقارب الشاب المقتول، إنه كان يعمل في فيلا نانسي عجرم كفني صيانة وبستاني وله مستحقات مالية لديهم، لم يدفعوها له، ما دفعه للتهديد بالقوة لتحصيل حقه بعد يأسه من السداد وتحصيل حقه عن طريق القضاء اللبناني.

وقال خال القتيل في تصريحات محلية، إن محمد كان يعمل لدى زوج نانسي، وأنه ذهب إلى الفيلا ومعه مسدس "لعبة" للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة، وأضاف أن فادي زوجها نشر فيديو الواقعة بعد تعديله وحذف مشاهد تدينه، لافتًا إلى أن القتيل ليس له أي سوابق جنائية وأنه يعمل في لبنان منذ 10 سنوات.

من ناحيته، نفى محامي أسرة نانسي، أن يكون القتيل قد عمل من قبل عند نانسي عجرم وزوجها، مؤكدًا أنهم لم يعرفوه مطلقًا.

والأحد الماضي، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان "مقتل لص سوري الجنسية حاول سرقة فيلا المطربة نانسي عجرم، بمنطقة نيو سهلة كسروان في العاصمة بيروت".

وقالت الوكالة الرسمية إن "اللص يدعى محمد حسن الموسى، مواليد عام 1989، دخل فجر اليوم، ملثمًا إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم، في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فأشهر مسدسه في وجه، فحصل تبادل إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور".

وأثار الخبر ضجة وجدلًا عبر مواقع التواصل بشأن الطريقة التي تم بها ردع اللص في الوقت الذي شكك البعض في الرواية التي أشارت إلى تبادل إطلاق النار، معتبرينها غطاءً لقتله.