شاهد: روبوت بحجم كرة المضرب يقوم بالأعمال المنزلية

كشفت شركة سامسونغ الكورية عن أحدث منتجات أجهزة الروبوت متناهية الصغر التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أطلقت عليه اسم " باليي "، وهو بحجم كرة المضرب ويقوم بالكثير من الأعمال المنزلية.

وقال إتش إس كيم رئيس سامسونغ خلال استعراض الروبوت الجديد في المؤتمر السنوي للشركة تحت شعار (عصر الخبرة) الذي افتتح اليوم الثلاثاء في مدينة لاس فيجاس الأمريكية:" إنني أحب هذا الرفيق".

ووفقا للشركة، يقوم الروبوت (باليي) بأدوار مساعدة للإنسان خلال تدريبات اللياقة المنزلية ويقيس عدد الحركات ويعطي التوجيهات للبشر.

Meet #Ballie, Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw

