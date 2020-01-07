شاهد: روبوت بحجم كرة المضرب يقوم بالأعمال المنزلية

كشفت شركة سامسونغ الكورية عن أحدث منتجات أجهزة الروبوت متناهية الصغر التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أطلقت عليه اسم " باليي "، وهو بحجم كرة المضرب ويقوم بالكثير من الأعمال المنزلية.

وقال إتش إس كيم رئيس سامسونغ خلال استعراض الروبوت الجديد في المؤتمر السنوي للشركة تحت شعار (عصر الخبرة) الذي افتتح اليوم الثلاثاء في مدينة لاس فيجاس الأمريكية:" إنني أحب هذا الرفيق".

ووفقا للشركة، يقوم الروبوت (باليي) بأدوار مساعدة للإنسان خلال تدريبات اللياقة المنزلية ويقيس عدد الحركات ويعطي التوجيهات للبشر.

Meet #Ballie, Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw — Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) January 7, 2020

كما يتولى تشغيل أجهزة المنزل الذكية مثل شاشات التليفزيون والستائر والأجهزة المنزلية الأخرى مثل المكنسة الكهربائية عندما يتطلب الأمر تنظيف المكان خلال عدم وجود أحد في المنزل.

وقام العديد من الناس بتشبيه ابتكار سامسونج الجديد بتقليد أجهزة الروبوت الصغيرة التي ظهرت في سلسلة أفلام حرب النجوم التي تنتجها هوليوود، وخصوصا الروبوت (بي بي-8).

ومن المآخذ والانتقادات التي تم ذكرها على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا أن الروبوت الذي يتدحرج على الأرضية مثل كرة المضرب يمكن ان ينزلق الي أماكن منخفضة أو سلالم الدرج بالمنزل مما يؤدي الي تلفه أو على الأقل تعطيله.

رئيس شركة سامسونغ يقدم الروبوت الجديد فى المؤتمر السنوي فى لاس فيغاس (غيتي)