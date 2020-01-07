سيارة إسعاف "سوبر" تدخل الخدمة في مستشفى أمريكي

شارك فنيون يعملون بمستشفى (مايو كلينيك) الأمريكية في تطوير عربة اسعاف تقليدية لتصبح أكثر جاهزية في التعامل مع الحالات الحرجة التي يتم نقلها للمستشفيات.

ووفقا لسلطات مدينة (مانكيتو) بولاية مينيسوتا الأمريكية، فإن عربة الإسعاف الجديدة دخلت الخدمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد موافقة السلطات على التجهيزات الجديدة التي تم تزويد السيارة بها، والتي توفر عامل الأمان للمسعفين وللمرضي على السواء خلال عملية النقل.

وأقامت بلدية مانكيتو احتفالا اليوم الثلاثاء في مركز المدينة حيث تم تقديم النسخة المطورة من عربة الإسعاف وإطلاع الجمهور عليها، وعلى التعديلات التي أجريت فيها.

وتتضمن السيارة تثبيت كافة المستلزمات التي يحتاجها المسعفون خلال عملية نقل المريض للمستشفى، وكذلك ضمان تحريك مقعد المسعف أو الطبيب بشكل مريح بحيث لم يعد مضطرا لفك حزام التثبيت للوقوف أو لتناول بعض المستلزمات الطبية داخل عربة الإسعاف.

ونقل موقع (مانكيتو فري برس) عن تشاد شميتز مشرف عمليات الإسعاف بمستشفى مايو كلينيك الأمريكي قوله إن السيارة الجديدة حدث عظيم، وهي الأولي من نوعها في العالم.

وكان شميتز قد شارك مع فريق من المسعفين والأطباء العاملين بمستشفى (مايو كلينيك) في عملية تطوير سيارة الإسعاف الجديدة مع خبراء فنيين من الشركة المصنعة لتلك النوعية من السيارات.

حركة المسعف أو الطبيب داخل السيارة بات أسهل فى النوعية الجديدة من سيارات الاسعاف- غيتي

ومن التعديلات المهمة التي أدخلها الفريق على سيارة الإسعاف الجديدة هو ضمان التواصل مع سائق السيارة وطاقم المسعفين في الجزء الخلفي من السيارة.

وكذلك شاشات تعمل بنظام تحديد المواقع الجغرافية (جي بي إس) لمعرفة الزمن المتبقي للوصول الي المستشفى وحالة الازدحام المروري في الطريق، وأيضًا تزويدها بنظام تبريد وتدفئة يعمل بشكل منفصل حتى في حالة توقف موتور السيارة عن العمل.

وقال كريس كيلتجين مدير خدمات الإسعاف بمستشفى مايو كلينيك ان وجود رافعة داخل السيارة الجديدة لتحميل أنابيب الأوكسجين ثقيلة الوزن من الأرض الي السيارة والعكس يجنب العاملين بعض الإصابات التي نجمت عن قيامهم بتحميل تلك الأنابيب ثقيلة الوزن يدويا.

وكشف كيلتجين النقاب عن اعتزام مستشفى مايو كلينيك الأمريكية استبدال كافة سيارات الإسعاف العاملة لديها بالسيارة الجديدة المزودة بكل تلك الخدمات.

وتتولي المستشفى الأمريكية الأشهر عالميا تقديم خدمات الإسعاف الأرضية في 11 تجمعا سكنيا ومدينة في ولاية مينيسوتا إضافة الي 4 مدن في ولاية وسكنسن المجاورة لها.