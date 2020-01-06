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المصري رامي يوسف عقب فوزه بجائزة غولدن غلوب: الله أكبر (فيديو)

6/1/2020

حصد الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، جائزة غولدن غلوب 2020 لأفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي، من خلال دوره في مسلسل "رامي".

وفور إعلان فوزه، صعد رامي على المسرح في الحفل الذي أقيم مساء الأحد في كاليفورنيا، لتسلم الجائزة موجهًا الشكر لله، قائلًا "الله أكبر"، قبل أن يوجه الشكر لعدد من الشخصيات، بينهم والداه وبعض المنتجين.

وقال "قدمنا عرضًا محددًا للغاية حول عائلة عربية مسلمة تعيش في ولاية نيوجيرسي. هذا يعني الكثير ليتم الاعتراف به على هذا النحو"، مؤكدًا أن فوزه بالجائزة يعني له الكثير والكثير.

وتنافس رامي على الجائزة مع النجوم مايكل دوغلاس وبيل هدر وبن بلات وبول رود.

ونشرت الصفحة الرسمية لجوائز غولدن غلوب على موقع تويتر، صورة رامي يوسف، معلنة فوزه بالجائزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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