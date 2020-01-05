كاميرات مراقبة تفضح جريمة داخل روضة أطفال (فيديو)

رصدت كاميرات المراقبة داخل روضة أطفال في الصين، مربية توقظ طفلًا من نومه بعنف وتخرجه بقوة من السرير وتجره بشدة من شعره وذراعه ثم تقذفه بوحشية على الأرض.

الواقعة التي حدثت في روضة "شيجين" بمدينة ناننينغ وهي عاصمة منطقة قوانغشي ذاتية الحكم جنوبي الصين، انتشرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الصينية، وأثارت غضب الأهالي الذين طالبوا بمعاقبة المربية.

وأفادت محطة " ناننينغ تي في" المحلية، باعتقال المربية التي التحقت بالروضة منذ فترة قصيرة، وبدأت الشرطة التحقيق معها، بينما قالت إحدى الموظفات في الروضة إن المربية جيدة لكنها فقط "كانت في مزاج سيء ذلك اليوم".

وكشفت الأم ما حدث لطفلها بعدما رصدت كدمات على رأسه عند عودته للمنزل شاكيًا من صداع مستمر لجأ على إثره للطبيب، ما دفعها للسؤال عن سبب الكدمات وطالبت بمراجعة كاميرات المراقبة.

وقال أولياء أمور أطفال آخرين، إن أبناءهم تعرضوا لعنف مماثل في الروضة ذاتها.