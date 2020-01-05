شاهد: لحظة إطلاق النار على لص حاول سرقة فيلا نانسي عجرم

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مقتل لص سوري الجنسية، حاول سرقة فيلا المطربة نانسي عجرم، بمنطقة نيو سهلة كسروان في العاصمة بيروت.

وقالت الوكالة الرسمية إن "اللص يدعى محمد حسن الموسى، مواليد عام 1989، دخل فجر اليوم، ملثمًا إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم، في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فأشهر مسدسه في وجه، فحصل تبادل إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور".

وبحسب الوكالة فإن أفرادا من القوى الأمنية والأدلة الجنائية قد حضروا إلى موقع الحادث فيما بعد، بينما انتشر فيديو على منصات التواصل مأخوذ من كاميرا المراقبة لعملية السرقة.

ولم تعلق المطربة على الحادث حتى الآن، بينما نشر موقع قناة MTV اللبنانية صورة للص على إحدى الأرضيات بعد مقتله، وصورة للمطربة التي بدت خلالها مصابة في القدم. وأكد الموقع نقلًا عن مدير أعمالها أن إصابتها طفيفة.

مراسلة mtv: القاضية غادة عون أمرت بتوقيف زوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية https://t.co/JxFALs3NxI — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) January 5, 2020

مدير أعمال نانسي عجرم جيجي لامارا للـ mtv: نانسي وعائلتها بخير وهي أصيبت بجرح طفيف وتشكر جميع من اتصل سائلاً عن … https://t.co/JxFALs3NxI — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) January 5, 2020

يأتي ذلك في ظل تداول أنباء إيقاف زوج الفنانة للتحقيق بشأن الحادث.

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، عن مصادر قريبة من التحقيق أن السارق هدّد بدخول غرفة بنات الفنانة، مهدّدًا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه بعد أن تمكن من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، قبل مقتله.

وأثار الخبر ضجة وجدلًا عبر مواقع التواصل بشأن الطريقة التي تم بها ردع اللص في الوقت الذي شكك البعض في الرواية التي أشارت إلى تبادل إطلاق النار، معتبرينها غطاءً لقتله.

مصادر التحقيق لـ"النهار": السارق هدّد بدخول غرفة بنات #نانسي_عجرم وهذا ما جرى قبل موته https://t.co/cm73mQmoD3 — Annahar (@Annahar) January 5, 2020

فيديو محاولة سرقة منزل #نانسي_عجرم

واضح ان فادي الهاشم، زوج نانسي، مارس حقه في الدفاع عن نفسه وعن عائلته.

الا انه في المقابل من واجب القضاء استدعاء الهاشم للتحقيق معه. pic.twitter.com/Bsd6hlRayt — NicoleHajal (@NicoleHajal) January 5, 2020

ألف الحمدلله عا سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك. الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك. ما فيي إتصوّر قدي بشع اللي صار بس الحمدلله إنو إنتو بخير. الله يحميكي ويحمي عيلتك. العيلة أهم شي@NancyAjram — Elissa (@elissakh) January 5, 2020

حادث سرقه بشع في منزل نانسي عجرم

و زوجها د.فادي قتل السارق pic.twitter.com/mDx6kRdHPA — أحمدصالحAhmd Saleh (@iAHMEDsalih) January 5, 2020

بالفيديو: كاميرات المراقبة ترصد لحظة إقتحام اللصّ المسلّح لمنزل #نانسي_عجرم وإشهاره السلاح على من حاول ردعه من داخل المنزل. pic.twitter.com/f6jFCiLb7h — S a i d H a r i r i 🇱🇧سعيد حريري (@saidhariri) January 5, 2020

ألف الحمدالله على سلامتك وسلامة عيلتك @NancyAjram إن شاء الله ما بتشوفوا شرّ بحياتكن مرّة تانية. إنتِ خط أحمر عنّا ما بقدر إتخايل لو صرلك شي!!

بحبك ❤️ #نانسي_عجرم — SYLVIO SARKIS (@SylvioSarkis) January 5, 2020

ما حصل مع #نانسي_عجرم خطير

السارق تسلل إلى فيلتها وهدد بقتل كل من يعترض طريقه ودخل غرفة بناتها قبل ان يقتله زوجها فادي الهاشم الذي صدرت مذكرة عن القاضية غادة عون بتوقيفه

نتمنى ان تتجاوز الفنانة وزوجها واطفالها هذه المصيبة بأقل الاضرار pic.twitter.com/4zqbrXEg8O — Imane Ibrahim🇱🇧 (@ImaneIbrahim1) January 5, 2020

#نانسي_عجرم شو هالسنة من أولها مبلشة هيك مصيبة ورا مصيبة

سلامتك نانسي من كل شر @NancyAjram pic.twitter.com/Ap8lMnTgL5 — kenza karam 💜 (@KaramKenza) January 5, 2020

https://twitter.com/Satirist12/status/1213779762486939648?ref_src=twsrc%5Etfw