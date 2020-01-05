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منوعات|بريطانيا

شاهد: شاب ينجو بأعجوبة من الموت "سحقا"

5/1/2020

نجا ملاكم شاب محظوظ من السحق بين سيارة وجدار، في حادث مروع جعله على بعد خطوة واحدة من الموت، بينما كان يسير خارج مطعم بيتزا في بلدة دوفر الساحلية جنوب شرقي بريطانيا.

وأظهرت كاميرا مراقبة، الملاكم البريطاني زاك ماكابي، بينما كان يسير على رصيف خارج المتجر في طريق لندن، عندما فاجأته سيارة مسرعة اصطدمت بأخرى فضية كانت مركونة بجانب الرصيف الهادئ، لتطيح بها الأولى خلال مرور "ماكابي" وكادت تسحقه في الجدار.

ولحسن الحظ كان الشاب يسير على جانب السيارة وليس أمامها ما جعله يتفادى حادثًا مميتًا، واتجه ماكابي مسرعًا نحو المطعم بحثًا عن مساعدة مصدومًا مما حدث، بينما يهرع ثلاثة رجال إلى مكان الحادث.

وألقت الشرطة القبض على صبي يبلغ من العمر 17 عامًا للاشتباه في تورطه بالحادث، كما تم الإبلاغ عن أضرار لحقت بالمبنى. وأفادت الشرطة بتضرر سيارتين ومركبة كبيرة جراء التصادم.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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