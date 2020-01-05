شاهد: تفكك عجلة طائرة لحظة إقلاعها

انتشرت لقطات مصورة على منصات التواصل، لتفكك عجلة طائرة ركاب تابعة لخطوط طيران "إير كندا" بعد ثوانٍ من الإقلاع، وفقًا لما نشرته قناة سي بي سي الكندية.

وتُظهر اللقطات كيفية تفكك عجلة الطائرة في الجانب الأيسر، فور الإقلاع من فوق المدرج، بينما تُرى ألسنة اللهب قادمة من العجلة قبيل الإقلاع.

وذكرت القناة الكندية، أن الطائرة كانت تحمل 49 راكبًا وثلاثة من أفراد الطاقم في ذلك الوقت، لكن لم يصب أحد.

وكان من المفترض أن تطير الرحلة من مونتريال إلى ساجويناي، لكن بعد الإقلاع، حلقت الطائرة لبعض الوقت من أجل استهلاك الوقود، ثم عادت إلى مطار مونتريال، حيث هبطت بسلام، وكانت أطقم الطوارئ موجودة في الموقع كإجراء وقائي.

وتم إرسال طائرة أخرى إلى مونتريال لنقل الركاب إلى وجهتهم، وفق بيان لشركة الطيران، وأضافت الشركة أنها ستقوم بتفتيش الطائرة وإجراء الإصلاحات اللازمة.

وتحتوي الطائرة، وهي طراز Dash 8-300 ، عادة على ست عجلات: اثنتان على كل من أدوات الهبوط الثلاثة الموجودة على اليسار واليمين وأمام الطائرة.