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بيع سمكة تونة مقابل 1.8 مليون دولار باليابان

اليابانيون من أكثر المستهلكين في العالم لأسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء
اليابانيون من أكثر المستهلكين في العالم لأسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء
5/1/2020

بِيعت سمكة تونة ضخمة اليوم الأحد بمبلغ 193.2 مليون ين ياباني (1.8مليون دولار) في أول مزاد يقام في العام الجديد في سوق طوكيو للأسماك.

وبيعت سمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء البالغ وزنها 276 كيلوغرامًا، والتي تبلغ قيمة الكيلو غرام الواحد منها 700 ألف ين ياباني، في سوق تويوسو للأسماك في  العاصمة اليابانية، إلى شركة كيمورا، التي تدير سلسلة مطاعم السوشي الرئيسية المسماة "سوشي زانماي".

وقال كيوشي كيمورا، رئيس شركة كيمورا، للصحفيين " إنني أشعر بالرضا بفوزي في هذا المزاد الأول في عهد رييوا" في إشارة إلى العهد  الإمبراطوري الجديد الذي بدأ في مايو/ أيار الماضي.

وأضاف "إنها مكلفة. لكنني أود أن يجرب العملاء أفضل أنواع التونة".

وتم صيد سمكة التونة هذه في أوما، على الطرف الشمالي لجزيرة هونشو أكبر جزر اليابان، والتي تعد واحدة من أفضل مناطق صيد أسماك التونة في البلاد.

ويعتبر هذا ثاني أعلى ثمن يتم دفعه مقابل سمكة تونة في اليابان، منذ أن بدأت السلطات في تسجيل الأرقام القياسية في عام 1999.

وكان أعلى رقم قياسي تم تسجيله لسعر سمكة تونة في مزاد العام الماضي، عندما دفع كيمورا  333.6 مليون ين ياباني( 3.1 مليون دولار) مقابل سمكة تونة يبلغ وزنها 278 كيلوغراما.

يذكر أن اليابانيين من أكثر المستهلكين في العالم لأسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء. وتسبب الصيد الجائر لهذا النوع من الأسماك في توجيه  انتقادات عالمية لليابان. 

المصدر : الألمانية
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