مقاومة التجاعيد.. 5 نصائح سحرية و10 عادات صحية

لماذا تزحف التجاعيد سريعا إلى وجوه الشباب؟ ولماذا يبدو البعض أصغر سنا؟ هل هناك طريقة لتأخير ظهور التجاعيد والحفاظ على نضارة البشرة؟

تتأثر البشرة بأسلوب الحياة والعادات غير الصحية. ويتوتر البعض من الظهور المبكر للتجاعيد، وإجهاد البشرة وزيادة الهالات السوداء حول العين.

لكن لو لاحظت بدء ظهور التجاعيد في وجهك، فلم يفت الأوان. هناك حلول سحرية لتجديد حيوية البشرة، ولكن يمكن السر في العناية اليومية والعادات الصحية.

العادات الصحية

أولا: شرب الماء

تساعد المياه في الحفاظ على صحة البشرة وترطيبها من الداخل، ويٌكسب شرب الماء بانتظام البشرة مظهرا أكثر إشراقا ونضارة.

ثانيا: حماية البشرة من الأشعة الضارة

تؤثر الشمس الضارة على البشرة، وينبغي استخدام كريم واق من الشمس ملائم لنوع البشرة، وذلك في جميع أوقات السنة، وليس فقط في فصل الصيف.

ثالثا: تنظيم النوم

يلعب عدد ساعات النوم دورا كبيرا في راحة الجسم والمظهر الصحي للبشرة.

رابعا: الأكل الصحي

يؤثر بعض الأطعمة سلبيا على صحة البشرة مثل: السكر، الدهون المتحولة، الملح وما يسببه من احتباس للسوائل، الكافيين لدوره في جفاف الجلد.

في المقابل، تساعد الأطعمة والمشروبات الغنية بخصائص عالية مضادة للالتهابات أو مضادة للأكسدة على تعزيز مرونة الجلد وحمايته من التلف والشيخوخة المبكرة؛ مثل الشاي الأخضر وزيت الزيتون وسمك السلمون والأفوكادو والرمان.

كما ينصح الخبراء بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "إي" مثل المأكولات البحرية والبروكلي والمكسرات، ويوجد رابطا بين فيتامين "ج" ومادة الكولاجين (البروتين الأساسي لنضارة البشرة)، ويتوافر بكثرة في البرتقال والفراولة والقرنبيط.

خامسا: إدارة التوتر النفسي

ينهك التوتر العصبي الجسم كله، وأول ما يظهر عليه تأثير التوتر هو البشرة والشعر. كما يتسبب العبوس أو زم الشفاه في تشكل التجاعيد حول العين والفم تحديدا.

لذا، ينصح الباحثون بتخفيف حدة التوتر، وإدارة الإجهاد مثل تمارين التنفس العميق، وممارسة التأمل.

ينصح الباحثون بتخفيف حدة التوتر، وإدارة الإجهاد مثل تمارين التنفس العميق، وممارسة التأمل

سادسا: الرياضة

تؤثر الرياضة بشكل كبير على صحة البشرة وشد الجلد وتدفق الدورة الدموية في الجسم بشكل صحي.

سابعا: تنظيف البشرة

يتكاسل كثيرون عن أمور بديهية جدا وتؤثر في صحة البشرة، مثل غسل الوجه جيدا وبرفق، وإزالة مساحيق التجميل قبل النوم، فقد يؤدي النوم دون إزالة الماكياج على المدى الطويل إلى جفاف البشرة وظهور حب الشباب والبقع السوداء والتجاعيد المبكرة.

ثامنا: ترطيب البشرة

تساعد المرطبات على تغذية وترطيب البشرة، ويكتسب ترطيب البشرة أهمية بالغة مع التقدم بالسن، لأن البشرة تصبح أكثر جفافا، وبالتالي أكثر عرضة للتجاعيد.

وتُصنف أنواع البشرة إلى أربعة: الجافة والمختلطة والعادية والدهنية، وبناء على هذا يجب معرفة نوعية البشرة من أجل اختيار كريم الترطيب المناسب.

تاسعا: الأقنعة الطبيعية

ينصح أطباء الجلدية باستخدام قناع لترطيب البشرة على الأقل مرة أسبوعيا. ويفضل إعداد "الماسكات" الطبيعية منزليا، ولكن بما يتوافق مع نوع البشرة، لأن قناع الطين – على سبيل المثال- قد يتسبب في ضرر للبشرة الجافة.

عاشرا: تجنب التدخين

يُتلف التدخين الكولاجين، كما يؤدي النيكوتين الموجود في السجائر إلى انقباض الأوعية الدموية، وتقليل تدفق الدم إلى الجلد، ونتيجة لذلك لا تحصل البشرة على كميات كافية من الأكسجين والعناصر الغذائية.

حلول سحرية

إذا كنت تشعر بأن بشرتك مجهدة، وخيوط التجاعيد تزحف لوجهك، فإليك حلول سحرية يتبين أثرها في مدى قصير..

زيت البندق

مرطب آمن للبشرة الحساسة، ويعزز إنتاج الكولاجين. كما تساعد الفيتامينات في زيت البندق على التقليل من ظهور الخطوط الدقيقة بالوجه، خاصة تلك التي تظهر حول الفم والعين.

يوغا الوجه

تمارين بسيطة يمكن ممارستها عدة دقائق يوميا، يمكن أن تؤثر بفاعلية على شد الوجه وتحسين مظهر البشرة، وقد أجريت دراسات على نساء مارسن يوغا الوجه ولاحظ الباحثون تحسنا في امتلاء منطقتي أعلى وأسفل الوجنتين، وبدا عليهن وكأنهن أصغر سنا.

حقن البلازما

أسلوب علاجي يتمثل في أخذ عينة من دم المريض نفسه ثم الحصول على البلازما الغنية بالصفائح الدموية منه وحقنه بها في وجهه أو شعره لزيادة نضارة البشرة ومحاربة التجاعيد البسيطة.

تناول الكولاجين

عادة ما تنتج أجسادنا الكولاجين بشكل منتظم، لكن مع تقدم الإنسان في العمر وتعرضه لأشعة الشمس وعوامل أخرى مثل التدخين، يقل إفراز مادة الكولاجين.

ويمكن زياد الكولاجين بالجسم من خلال تناول مسحوق الكولاجين، أو حبوب الكولاجين، أو شراب الكولاجين المركز.

ومن فوائد تناول الكولاجين للبشرة: تأخير علامات الشيخوخة، زيادة مرونة الجلد، تعزيز إنتاج بروتينات تساعد على بناء خلايا البشرة.

تقبل الذات

ينصح أطباء الصحة النفسية ببناء الثقة بالنفس، وتنمية السعادة الداخلية، والاستمتاع بكل مرحلة عمرية.

وينعكس هذا الرضا والجمال الداخلي على الجمال الخارجي. ونبدو أجمل وأسعد حين نكون واثقين من أنفسنا.

لا يوجد شباب إلى الأبد، ولكن يمكن العناية بمظهرنا وصحتنا لنبدو في حالة أفضل.