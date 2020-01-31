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شاهد: احتفاء سعودي بالراقصة المصرية فيفي عبده في الرياض

31/1/2020

أظهر تسجيل مصور وصول الراقصة المصرية فيفي عبده إلى العاصمة السعودية الرياض وسط احتفاء واستقبال سعودي بالمطار.

وتظهر في الفيديو الراقصة المصرية الشهيرة وهي تتحدث إلى المذيعة المصرية بوسي شلبي التي تلتقط الفيديو وتخبرها أنها أول مرة تأتي إلى الرياض.

وأكدت فيفي عبده أنها حضرت للسعودية مرات عديدة لأداء مناسك الحج والعمرة إلا أنها المرة الأولى التي تأتي للرياض.

ونشرت فيفي عبده تسجيلا لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام حيت فيه متابعيها من العاصمة السعودية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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