بعد مخاوف مستهلكي البضائع الصينية.. هل ينتقل "كورونا" عبر الطرود البريدية؟

انتشرت شائعات ومخاوف عن إمكانية انتقال فيروس كورونا الجديد من خلال البضائع الصينية التي يطلبها المستهلكون على شبكة الإنترنت، ويتم تسليمها من خلال الطرود البريدية.

للإجابة عن هذا السؤال توجهنا إلى الدكتور عبد اللطيف الخال، الرئيس المشارك للجنة الرصد والتأهب للأوبئة، التابعة لوزرة الصحة في دولة قطر، ورئيس مركز الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية.

وأشار الخال – في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر – إلى أنه لا داع للقلق من انتقال الفيروس الجديد من خلال البضائع الصينية أو الطرود البريدية، وأكد أنه لا يوجد حتى الآن دليل يؤكد تلك المخاوف، وفقا لمركز مكافحة الأمراض الأمريكي.

ونصح الخال المسافرين بتجنب السفر إلى الصين إلا لضرورة ملحة، وإذا اضطر المرء للسفر فليتجنب مدينة ووهان والمدن المجاورة.

كما أوصى الخال المسافرين بصفة عامة بتجنب الذين تبدو عليهم أعراض المرض، وعدم لمس العينين والفم بدون غسل اليدين. وإذا مرض الإنسان وظهرت عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي، فينبغي أن يقلل من خروجه من البيت إلا للضرورة.

وأوضح الخال أن موسم الشتاء هو موسم الأمراض الانتقالية والعدوى، وينبغي اتخاذ الحذر بصفة عامة للوقاية من الأمراض.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

ويؤدي الإعلان عن حالة طوارئ عالمية إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان تهدف إلى منع انتشار المرض عبر الحدود أو الحد منه مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر.

ويشمل الإعلان توصيات مؤقتة للسلطات الصحية الوطنية في جميع أنحاء العالم التي تشمل تكثيف إجراءات الرصد والتأهب والاحتواء.

وارتفع عدد ضحايا الفيروس حسب آخر الإحصائيات الرسمية إلى 213 شخصا، 43 منهم في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فقط.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية في الصين، في بيان نشرته الجمعة، إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 9 آلاف و692 شخصا، بينهم ألف و527 حالة خطيرة.

وارتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس إلى 15 ألف و238 شخصا، في حين شُفي من الفيروس 171 شخصا حتى الآن، بينما ازداد عدد الخاضعين للمراقبة الصحية إلى 102 ألف و427 شخصا.

كما ارتفع عدد المصابين في إقليم هونغ كونغ الذاتي الإدارة إلى 10 مصابين، وفي إقليم ماكاو ذاتي الإدارة إلى 9 أشخاص.

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