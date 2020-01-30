تجارب ملهمة لأشخاص أتقنوا اللغة الإنجليزية دون معلم

تتطلب المنح الدراسية وفرص العمل إتقان الإنجليزية، ولكن لا يستطيع الكثيرون الإنفاق على الدورات المتخصصة أو التفرغ لحضورها.. فهل يمكن إتقان اللغة دون معلم؟

التقى موقع الجزيرة مباشر متعلمين ومعلمين للتعرف على تجاربهم ونصائحهم في التعلم الذاتي.

الطريقة التقليدية

تجارب التعليم قبل اليوتيوب والإنترنت كانت كالنحت على الصخر، هذا ما قام به "محمد علي"، كي يعلم نفسه بنفسه اللغة الإنجليزية.

يسرد علي تجربته قائلا "منذ عشرين عاما.. كان أقرب مركز لتعلم اللغات لسكني على مسافة 70 كيلو مترا.. ومع حساب الزمن المهدر في الذهاب والعودة من أجل حصة لمدة ساعة ونصف؛ فكرت في إيجاد طريقة أخرى لتحسين لغتي. الطريقة الوحيدة هي المطالعة وشراء الصحف الأجنبية وقراءتها وترجمة جميع الكلمات، مما انعكس سريعا في تحسين القدرة الكتابية ومعرفة العديد من الكلمات والمصطلحات المفيدة".

ويضيف "ولكن بقيت مهارة الاستماع والتحدث بدون تطوير (كيف لي أن أعرف أن نطقي صحيح؟) إذ إن الإنترنت منذ عشرين عاما كان يختلف كليا عن الآن في توفر المحتوى والسرعة، بدأت بمشاهدة الأفلام الأجنبية وتسجيلها على شرائط الفيديو، والقيام بكتابة وترديد حوار الممثلين، مما أكسبني ليس فقط لغة سليمة، ولكن أيضا اطلاعا وفهما على عادات وتقاليد وثقافات مختلفة عن بيئتي المحيطة، مما أثر إيجابا على لاحقا في التعامل بأريحية مع مختلف الثقافات".

القراءة والكتابة

استطاعت منيرة محمد تعلم اللغة الإنجليزية بدون معلم في البدايات، وفي مرحلة الكتابة اضطرت إلى اللجوء لمعلم كي يصحح الإجابات. وترى أن اليوتيوب معلم جيد، ولكنها شخصيا فضلت التعلم بشكل مختلف.

وتوضح "أشعر أن القراءة والاستماع أكثر ما يقوي اللغة، يمكن البدء بكتب الأطفال والقصص القصيرة، ومع الوقت يمكن استخدام القاموس في الترجمة، وتحديدا القاموس إنجليزي-إنجليزي، لأن الترجمة من إنجليزي لإنجليزي تضع الكلمة في موقع معين من الإعراب، وهذه أفضل طريقة علمتني، لأن رؤية الكلمة المترجمة داخل عدة جمل باختلاف معانيها وموقعها، تعود العين والأذن على الكلمة وموقعها في الجملة، ثم تأتي مرحلة الكتابة، ومن وجهة نظري أنها تحتاج للمعلم من أجل التقييم".

البدايات الصحيحة

ينصح معلم اللغة الإنجليزية ومدرب الأيلتس مصطفى سرحان من يريدون تعلم الإنجليزية بدراسة الأصوات أولا، كي يتمكنوا من قراءة طريقة نطق الكلمات من القاموس بدون بحث على الإنترنت عن طريقة نطقها، حينئذ يستطيع الإنسان تعلم الكلمات الجديدة بمفرده بشكل صحيح.

ويشير سرحان إلى أن اللغة عبارة عن كلام منطوق وصياغات مركبة، وكلما قرأت أكثر كتبت أكثر، وكلما سمعت أكثر تكلمت أكثر، وينبغي الاستعانة بالقواميس، وتحديدا القواميس التي تعطي المعنى بنفس اللغة في سياق جملة.

وينصح المتعلم بعدد من المواقع المفيدة في تعلم الإنجليزية، منها موقع هالوو لينجو Hello lingo، وموقع Engvid.com متعدد المستويات، وبي بي سي ليرنينج BBC learn English، وموقع تعليم الإنجليزية من المعهد البريطاني learnenglish.britishcouncil. ويوصي سرحان بالاستفادة بقنوات يوتيوب المتخصصة في تعليم اللغة، وأبرزها قناة ZAmericanEnglish التي تقدم دورات تدريبية باللكنة الأمريكية، ويتابعها ما يقرب من 4 ملايين مشترك.

مراحل التعلم

تختلف طريقة التعلم باختلاف المستوى، وهذا ما يشير إليه محمد علي قائلا "يمكن للمتعلم في المستوى المبتدئ التركيز على موقع اليوتيوب وسماع الأغاني وقراءة كلماتها ومن ثم سماعها فقط، وكتابة كلماتها بدون تشغيل خاصية ظهور الكلمات أو الترجمة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك خاصية لإبطاء السرعة في يوتيوب إذا كانت الأغنية سريعة جدا.

وأضاف "أما المستوي المتوسط، فأنصح المتعلم بقراءة الروايات العالمية حديثة الظهور وأيضا مشاهدة الأفلام ومحاولة كتابة ما يسمعه، ومقارنته بالنص الأصلي للفيلم، وهناك مواقع كثيرة تعرض الأفلام مع نصوصها الأصلية".

وتابع "كما أُوصي المتعلم في المستوي المتقدم بالاشتراك في أحد المواقع التي توفر متحدثا لغته الأم هي الإنجليزية وممارستها معه بصورة يومية مثل موقع: www.preply.com. وتفيد هذه الطريقة في إتقان لهجة معينة، واستخدام العبارات الشائعة في ثقافة ما".

فصول افتراضية ونصائح للسفر

كما ينصح علي بموقعين مختلفين في أسلوبهما في تعلم الإنجليزية، وهما:

إنجليش لايف www.englishlive.ef.com

وهو موقع شهير يعمل منذ 1996، ويحتوي الموقع على 16 مستوى. وللحصول على شهادة في كل مستوى يجب حل التمرينات والاختبار النهائي لكل مهارة من مهارات اللغة، وهي الاستماع والكتابة والقراءة والتحدث.

ويوفر الموقع فرصة التحدث في فصول افتراضية تحتوي على مواضيع شتى، تعمل على مدار 24 ساعة تحت إشراف مدرسين مختصين.

ويفيد هذا الموقع في تحسين المهارات في تعلم اللغة الإنجليزية أو الاستعداد للامتحانات الدولية كالأيلتس أو التويفل.

موقع لينجودا www.lingoda.com/en

هو موقع مختص بتدريس اللغات الأجنبية، ويمتاز بالتركيز علي تحسين مهارة التحدث عن طريق فصول فردية أو جماعية صغيرة، مع مدرس لغته الأصلية الإنجليزية.

ويفيد هذا الموقع الطلاب الراغبين في السفر تحديدا، يستطيع المتعلم اختيار مدرس يتحدث باللكنة المحلية الخاصة بدولة الدراسة. وهذا يساعد كثيرا في تحسين مهارة الاستماع، وأيضا كسر حواجز ثقافية محلية بصورة سريعة عند وصول الطالب لوجهته.