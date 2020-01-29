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كاريكاتير جديد لكارلوس لطوف احتجاجا على صفقة القرن

كاريكاتير احتجاجي جديد لكارلوس لطوف
كاريكاتير احتجاجي جديد لكارلوس لطوف
29/1/2020

سجل رسام الكاريكاتير البرازيلي من أصول لبنانية كارلوس لطوف احتجاجه على صفقة القرن من خلال كاريكاتير جديد نشره على صفحته في تويتر.

وعلق لطوف على الصفقة بقوله "الولايات المتحدة أصبحت تدعم رسميا الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين".

كاريكاتير احتجاجي آخر لكارلوس لطوف على صفقة القرن

 

وأعاد لطوف نشر كارتون رسمه عام 2017 بعد إعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، تجسد فيه فلسطين امرأة تؤدب ترمب بـ"نعلها"، وتقول له "القدس هي عاصمة فلسطين".

كاريكاتير منشور عام 2017

 

كما نشر قبل أيام رسما ساخرا عن الانتخابات الإسرائيلية، وكتب معلقا "المنافسة والمزاودة على من هو أكثر قمعا للشعب الفلسطيني".

صفقة القرن والانتخابات الإسرائيلية

 

واشتهر لطوف في العقد الماضي برسومه التي تدعم القضية الفلسطينية والربيع العربي.

رسام الكاريكاتير كارلوس لطوف

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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