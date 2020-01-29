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قائمة طعام حفل الأوسكار على ذوق "الجوكر"

النجم خواكين فينيكس بطل فيلم الجوكر
النجم خواكين فينيكس بطل فيلم الجوكر
29/1/2020

قررت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أن تكون قوائم الطعام نباتية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهر المقبل.

جاء بيان الأكاديمية بعد تقديم قوائم طعام نباتية بالكامل خلال مآدب عشاء جوائز غولدن غلوب الشهر الجاري.

وكان النجم خواكين فينيكس بطل فيلم الجوكر هو صاحب مقترح التغيير الجذري على عشاء جوائز غولدن غلوب، فهو معروف بأنه نباتي شديد الالتزام. وبناءً عليه تم استبدال الأرز والفطر بأطباق اللحوم والأسماك.

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وأشارت الأكاديمية إلى أن قوائم الغداء الرسمي السنوي للمرشحين لنيل جوائز الأوسكار؛ ستعتمد على مصادر نباتية 100%.

أما قائمة الطعام في حفل الحكام، الذي يقام مباشرة بعد مراسم توزيع الجوائز، فستعتمد بنسبة 70 % على مصادر نباتية، بينما ستتضمن النسبة الباقية أسماكا ولحوما إضافة للأطعمة النباتية.

وقررت الأكاديمية أن تخلو كل الفعاليات من عبوات المياه أو الأكواب البلاستيكية، وذكرت أنها "مؤسسة لكل الحكائين من شتى بقاع العالم، ودورنا العالمي يُلزمنا بدعم الكوكب".

المصدر : رويترز
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