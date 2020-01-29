البث الحي
منوعات

فيسبوك تعترف بجمع بيانات عن نشاط مستخدميها.. كيف تحمي معلوماتك؟

الأداة الجديدة تمثل مستوى جديدا من الشفافية، وتهدف إلى حماية خصوصية مستخدمي الموقع
الأداة الجديدة تمثل مستوى جديدا من الشفافية، وتهدف إلى حماية خصوصية مستخدمي الموقع
29/1/2020

أطلقت فيسبوك أداة جديدة باسم (النشاط خارج فيسبوك) Off-Facebook Activity؛ للتحكم في المعلومات التي تجمعها الشركة عن المستخدم خارج التطبيق.

وأعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ عن الخدمة الجديدة في تدوينة له أمس الثلاثاء تزامنا مع اليوم العالمي لخصوصية البيانات (28 يناير/ كانون الثاني).

وأشار زوكربرغ إلى أن الأداة تسمح للمستخدمين برؤية ملخص معلومات عن أنشطتهم خارج الموقع، مع إمكانية حذفها من حساباتهم.

وذكر أن الأداة الجديدة تمثل مستوى جديدا من الشفافية، وتهدف إلى حماية خصوصية مستخدمي الموقع.

طريقة تفعيل أداة (النشاط خارج فيسبوك) Off-Facebook Activity من الإعدادات

 

وأثارت الأداة الجديدة جدلا كبيرا، لأنها تمثل اعترافها بجمع الشبكة بيانات عن المستخدمين دون علمهم.

وعلق جوفري ايه فوبلر محرر التكنولوجيا بصحيفة واشنطن بوست في مقاله قائلا: "إذا كنت تشك في أن تطبيق فيسبوك يستمع إليك.. فهو ليس بحاجة لاستخدام ميكرفون ليعرف بياناتك".

وأضاف أن أداة تتبع (النشاط خارج فيسبوك) تظهر كم البيانات التي يجمعها الموقع عنا، وأكد أنها تتيح للمستخدم فقط إلغاء بعض المراقبة على حسابه وليس حماية خصوصيته بشكل كامل.

ويرى الكاتب أن الأداة "المدفونة" خلف الكثير من قوائم الإعدادات هي نتاج وعد اتخذه مارك زوكربرغ في ذروة فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" عام 2018.

وكانت شركة فيسبوك قد تعرضت لانتقادات حادة بعدما أقرت بأن المعطيات الشخصية لعشرات ملايين المستخدمين قد نقلت بشكل "غير مناسب" إلى شركة "كامبريدج أناليتيكا" التي كانت تعمل في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانتخابية.

وبعدها، أعلنت فيسبوك أنها ستبدأ بمراجعة التطبيقات التي تستخدم هذه المنصة، وذلك لتحديد كيفية استخدامها للبيانات وما إذا كانت تلتزم قواعد حماية الخصوصية.

معلومات يجمعها فيسبوك عن المستخدم بمجرد تسجيل الدخول (المصدر: إعدادات الخصوصية في كل حساب على فيسبوك)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

تحدثت عن انهيار زواجها.. بي بي سي تحقق في مقابلتها الشهيرة مع الأميرة الراحلة ديانا

تحدثت ديانا في المقابلة عن انهيار زواجها (غيتي)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)