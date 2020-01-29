فيسبوك تعترف بجمع بيانات عن نشاط مستخدميها.. كيف تحمي معلوماتك؟

أطلقت فيسبوك أداة جديدة باسم (النشاط خارج فيسبوك) Off-Facebook Activity؛ للتحكم في المعلومات التي تجمعها الشركة عن المستخدم خارج التطبيق.

وأعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ عن الخدمة الجديدة في تدوينة له أمس الثلاثاء تزامنا مع اليوم العالمي لخصوصية البيانات (28 يناير/ كانون الثاني).

وأشار زوكربرغ إلى أن الأداة تسمح للمستخدمين برؤية ملخص معلومات عن أنشطتهم خارج الموقع، مع إمكانية حذفها من حساباتهم.

وذكر أن الأداة الجديدة تمثل مستوى جديدا من الشفافية، وتهدف إلى حماية خصوصية مستخدمي الموقع.

طريقة تفعيل أداة (النشاط خارج فيسبوك) Off-Facebook Activity من الإعدادات

وأثارت الأداة الجديدة جدلا كبيرا، لأنها تمثل اعترافها بجمع الشبكة بيانات عن المستخدمين دون علمهم.

وعلق جوفري ايه فوبلر محرر التكنولوجيا بصحيفة واشنطن بوست في مقاله قائلا: "إذا كنت تشك في أن تطبيق فيسبوك يستمع إليك.. فهو ليس بحاجة لاستخدام ميكرفون ليعرف بياناتك".

وأضاف أن أداة تتبع (النشاط خارج فيسبوك) تظهر كم البيانات التي يجمعها الموقع عنا، وأكد أنها تتيح للمستخدم فقط إلغاء بعض المراقبة على حسابه وليس حماية خصوصيته بشكل كامل.

ويرى الكاتب أن الأداة "المدفونة" خلف الكثير من قوائم الإعدادات هي نتاج وعد اتخذه مارك زوكربرغ في ذروة فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" عام 2018.

وكانت شركة فيسبوك قد تعرضت لانتقادات حادة بعدما أقرت بأن المعطيات الشخصية لعشرات ملايين المستخدمين قد نقلت بشكل "غير مناسب" إلى شركة "كامبريدج أناليتيكا" التي كانت تعمل في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانتخابية.

وبعدها، أعلنت فيسبوك أنها ستبدأ بمراجعة التطبيقات التي تستخدم هذه المنصة، وذلك لتحديد كيفية استخدامها للبيانات وما إذا كانت تلتزم قواعد حماية الخصوصية.

معلومات يجمعها فيسبوك عن المستخدم بمجرد تسجيل الدخول (المصدر: إعدادات الخصوصية في كل حساب على فيسبوك)