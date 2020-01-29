شاهد: سحر "إسطنبول" بعين مصور سوري

نشر المصور السوري أُبيّ الدرا على صفحته بموقع إنستغرام مقطع فيديو يسجل فيه حياة الشارع في مدينة إسطنبول التركية.

وقام الدرا بتصوير لقطات الفيديو على مدار شهرين لتتبع الحياة اليومية في أرجاء المدينة العتيقة.

وقال في تصريح لموقع "الجزيرة مباشر": "منذ عام تقريبا نشرت على صفحتي صورا لجلسة تصوير قمت بها لصديقي، فأعجبت بعض المتابعين، وطلبوا مني جلسات تصوير خاصة، وقمت بإنشاء حساب متخصص لجلسات التصوير في إسطنبول".

وعن إمكانية الاستقلال عن أي مؤسسة والاكتفاء بالعمل الخاص، رد قائلا: "لو قام المصور بتسويق أعماله بشكل صحيح على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن له أن يستقل عن أي مؤسسة، وسيكون عمله ناجحا ومربحا".

ويهتم الدرا بتسجيل يومياته في تركيا، التي يقيم بها منذ 6 سنوات، ويقول عن الصور والمقاطع التي ينشرها: "المناظر الطبيعية في إسطنبول شجعتني على التصوير".

ويتابعه على حسابه بموقع إنستغرام نحو 30 ألف متابع. ويدون يومياته في أنحاء إسطنبول عبر وسم #تركيا_بعيون_عربية.