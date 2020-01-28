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شاهد.. فستان زفاف مستوحى من ملكات الفراعنة

28/1/2020

أبهر مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد صناع الموضة في العالم بمجموعة فساتين مستوحاة من الحضارة الفرعونية.

كان ذلك خلال مشاركته الأسبوع الماضي في أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2020.

وكان على رأس المجموعة فستان زفاف ملكي مستوحى من ملكات الفراعنة.

وعبر مراد عن إعجابه بالحضارة الفرعونية عبر صفحته على إنستغرام: "نسعى لإحياء روح الملكات المصريات اللاتي تركن علامة في التاريخ بجمالهن وقوتهن".

وأنعش مراد ذاكرة الحضور بتصميمات غير مألوفة تجمع بين تفرد التصميمات الفرعونية وأناقة وبساطة الحاضر. وأكد أن اختياره للون الذهبي في عدد من الفساتين مستوحى من التماثيل المذهبة والنقوش الفرعونية.

ولفت نظر الحضور تزيين ساحة العرض بالرموز المعروفة على جدران المعابد الفرعونية.

وكان مراد قد بث اليوم الثلاثاء مقطعا على قناته على يوتيوب لعرض الأزياء في أسبوع الموضة بباريس. ونشر على مدار الأيام الماضية صورا من العرض.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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