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شاهد: طريقة سهلة لحل لغز مكعب "روبيك" السحري

اللعب بالقدم من التقنيات الجديدة لحل مكعب روبيك
اللعب بالقدم من التقنيات الجديدة لحل مكعب روبيك
28/1/2020

لا تستهن بالمكعب الصغير الدوار، فقد حير بعض أبناء جيل الثمانينات والتسعينات.

أما جيل الألفية الجديدة فهم الأمهر بفضل يوتيوب، يتصفحون الموقع فور شراء المكعب ويتدربون سريعًا على حل اللغز.

"روبيك" هو مكعب ذو ستة أوجه موزع عليها 26 مكعبًا صغيرًا ملونًا. يحتوي على لغز ثلاثي الأبعاد، ويصنف ضمن ألعاب الذكاء.

ويعتمد حل اللعبة على سلسلة من الحسابات المدروسة، وخطوات معينة لتوحيد لون المربعات في كل وجه من أوجه المكعب.

اخترع المكعب النحّات وأستاذ الهندسة المعمارية المجري إرنو روبيك عام 1974. وأُطلق عليه وقتئذ "المكعب السحري"، وتشير تقارير عدة إلى أنه اللعبة الأكثر مبيعًا في العالم.

ويفضل كثير من الآباء والأمهات مكعب روبيك لأنه يبقي أبناءهم بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية، كما أنه ينشط الذكاء والتركيز، ويحفز التفكير، ويعلم الصبر، وسرعة التنسيق بين اليد والعين، ويزيد من القدرة على تحديد الأنماط وحل المشكلات.

وقد أصبحت اللعبة لغة عالمية يفهمها الجميع، كما يقام لمحترفيها سنويًا كأسا عالميًا، ويتطلب تسجيل أرقام قياسية مهارة وسرعة عالية.

وتوجد رابطة عالمية لمحبي المكعب (World Cube Association). وتُنظم مسابقات غير رسمية مع تحديات أصعب مثل: حل المكعب والمتسابق معصوب العينين، أو تحت الماء، أو باستخدام القدم.

احتدمت المنافسة العالمية لحل المكعب السحري حتى وصلت تحت الماء

 

وقد ظهرت تصاميم متنوعة للمكعب سواء من خلال الشركة أو شركات أخرى، ووفر متصفح غوغل كروم إمكانية لعبها عبر الإنترنت. وتوصل مخترع ياباني لابتكار مكعب روبيك يمكنه حل نفسه بنفسه في وقت قصير جدًا.

وهذا مقطع من قناة (بانتوماث) على يوتيوب يشرح طريقة سهلة لفهم المكعب وحل لغزه، وقد حصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة.

مقطع من قناة (بانتوماث) على يوتيوب يشرح طريقة حل مكعب روبيك
المصدر : الجزيرة مباشر
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