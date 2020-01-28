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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: رجل تحدى الطائرات بأشعة الليزر فتعرض للصعق

28/1/2020

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل "مستفز" وجه أشعة الليزر نحو الطائرات التي كانت تحاول الهبوط في أحد مطارات ولاية فلوريدا، مما تسبب بإصابة طيار في هذه العملية.

ووثق مقطع مصور تم التقاطه من إحدى الطائرات وبثته الشرطة، قيام " تشارلي تشابمان جونيور" بتسليط أشعة الليزر باتجاه طائرة أربع مرات، في مطار ساراسوتا برادنتون الأسبوع الماضي، قبل أن يحاول استهداف مروحية تابعة لمكتب رئيس الشرطة بمقاطعة ماناتي، بأشياء ألقاها نحوها.

وقال أحد الطيارين إن الليزر أصابه مباشرة في العينين وتسبب في العمى المؤقت وعدم وضوح الرؤية.

ونشر مكتب الشرطة بيانًا أوضح فيه، أن المروحية لاحظت ما يقوم به تشابمان (41 عامًا) بعد بعد أن أبلغ عدد من الطيارين عن تكرار تلك الحوادث، وألقي القبض عليه ليلة الأربعاء الماضية.

وأضاف البيان أن رجال الشرطة قاموا بصعق تشابمان، بعدما هددهم بحركة ملفتة للنظر مستخدمًا أداة تشبه المطرقة، ووجهت الشرطة تهمًا إلى تشابمان، من بينها الاعتداء المشدد على الضابط، وتوجيه الليزر إلى طيار أصيب بجروح.

المصدر : إيه بي سي نيوز
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