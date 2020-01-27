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شاهد.. كيف استخدمت هوليود الذكاء الاصطناعي لتصغير أعمار الفنانين؟

روبرت دي نيرو يجسد مراحل زمنية مختلفة في الفيلم من خلال الذكاء الاصطناعي
روبرت دي نيرو يجسد مراحل زمنية مختلفة في الفيلم من خلال الذكاء الاصطناعي
27/1/2020

نشرت شركة نتفليكس فيديو لكواليس استخدام تقنية "إزالة الشيخوخة" (De-Aging) في إنتاج فيلم (الإيرلندي) The Irishman للمخرج الأمريكي الشهير مارتن سكورسيزي.

تمتد قصة الفيلم إلى خمسة عقود، ويجسد روبرت دي نيرو مراحل زمنية عدة منذ الشباب وحتى الشيخوخة.

اختار سكورسيزي الذكاء الاصطناعي ليتلاعب بملامح دي نيرو وشركائه في البطولة آل باتشينو وجو بيسكي بتقنية "إزالة الشيخوخة" بدلا من اختيار ممثلين لأداء أدوارهم في الشباب.

طريقة استخدام تقنية &quot;إزالة الشيخوخة&quot; في إنتاج فيلم (الأيرلندي)

 

وتولت التكنولوجيا الجديدة تنعيم وجوههم وإزالة تجاعيدها عبر برمجيات معالجة الصور، ورفعت تكلفة الإنتاج إلى ما يقرب من 200 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم ذي ثلاث الساعات ونصف الساعة حول قصة صعود رجل العصابات الأمريكي فرانك شيران منذ الخمسينيات بعد مشاركته في الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية التسعينيات، اعتمادا على كتاب "سمعت أنك تطلي المنازل" للكاتب والصحفي الأمريكي تشارلز براندت، الصادر عام 2004، ويحكي سيرة شيران خلال قرابة 50 عاما، واختفاء رئيس الاتحاد الأسطوري جيمي هوفا عام 1975. 

واختلف الجمهور والنقاد حول تقييمهم لاستخدام التكنولوجيا في تعديل المظهر العمري للممثل.

المصدر : مواقع إلكترونية
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