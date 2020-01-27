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شاهد: أب يلقي بنفسه تحت عجلات قطار لإنقاذ ابنته

27/1/2020

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الإثنين، مقطع فيديو لأب قفز خلف ابنته عقب سقوطها من على رصيف المشاة بمحطة القطار بمدينة الإسماعيلية، لإنقاذها من الدهس تحت عجلات القطار.

وأظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لحظات احتضان الوالد لابنته على مسافة قريبة جدا من عجلات القطار لحمايتها، وسط دعوات الموجودين بالمكان، ليتم إنقاذ الفتاة بالفعل بحسب شهود عيان.

وبحسب الشهود فإن القطار لم يتوقف عن السير، لمدة دقيقتين متتاليتين، ظل خلالهما الأب محتضنا ابنته بشدة، حتى مر القطار ونزل الموجودون لإنقاذهما.

https://twitter.com/ABOOUF22/status/1221688051509886976?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/sm551/status/1221703889940045826?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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