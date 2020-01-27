شاهد: أب يلقي بنفسه تحت عجلات قطار لإنقاذ ابنته

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الإثنين، مقطع فيديو لأب قفز خلف ابنته عقب سقوطها من على رصيف المشاة بمحطة القطار بمدينة الإسماعيلية، لإنقاذها من الدهس تحت عجلات القطار.

وأظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لحظات احتضان الوالد لابنته على مسافة قريبة جدا من عجلات القطار لحمايتها، وسط دعوات الموجودين بالمكان، ليتم إنقاذ الفتاة بالفعل بحسب شهود عيان.

وبحسب الشهود فإن القطار لم يتوقف عن السير، لمدة دقيقتين متتاليتين، ظل خلالهما الأب محتضنا ابنته بشدة، حتى مر القطار ونزل الموجودون لإنقاذهما.

https://twitter.com/ABOOUF22/status/1221688051509886976?ref_src=twsrc%5Etfw

اليوم ف محطة قطار الإسماعيلية

بنت وقعت ع قضبان القطار وهو قادم أمام جميع ركاب القطار وهم على الرصيف الناس معرفتش تعمل ايه

ابوها لم يفكر لحظة ورمى نفسه عليها يغطيها ويحضنها علشان ينقذها أو يموت مكانها او ايه اللي كان في فكره وقتها ؟

الاب يا جماعه الاب ثم الاب القوة والحضن والسند pic.twitter.com/zhku5gxJJl — Λ L I (@3ilwa98) January 27, 2020

https://twitter.com/sm551/status/1221703889940045826?ref_src=twsrc%5Etfw

من #مصر عاطفة الأبوة غلبت غريزة البقاء، غلبت الخوف والرعب فيديو يحبس الأنفاس لحظة إلقاء أب بنفسه تحت عجلات قطار لإنقاذ ابنته التي سقطت سهوا عند مرور القطار الحمدلله عسلامتهم ، لم يصابوا ولا بخدش بفضل الله pic.twitter.com/BBNJDHcnKM — محمد سعيد #فلسطين (@MohamdNashwan) January 27, 2020