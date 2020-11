"دوللي بارتون".. مزحة تحولت إلى أول تحدٍ عالمي في 2020

ما قصة تحدي "دوللي بارتون"؟ ومن أطلقه؟ ولماذا انتشر بين المشاهير حول العالم؟

أطلقت المطربة الأمريكية الشهيرة دوللي ريبيكا بارتون (74 عاما) Dolly Rebecca Parton منذ أيام عن غير قصد تحديًا انتشر كالفيروس حول العالم.

بدأ الأمر بتغريدة طريفة لها مع صورة مقسمة لأربعة أجزاء تجمع 4 صور معبرة عن بروفايلها على مواقع فيسبوك وإنستغرام ولينكد إن وتندر Tinder . وعلقت "احصل على امرأة يمكنها فعل كل هذه الأشياء".

تغريدة دوللي بارتون التي أطلقت عن غير قصد التحدي

ولم تطلق الفنانة أي وسم، ولم تحول "التحدي" لنجم أو شخص آخر كي يشارك فيه، ولكن الفكرة تحولت من تلقاء نفسها إلى أيقونة إنترنت.

والتقط المتابعون المزحة باهتمام، لأنها عبرت بصدق عن اختلاف الطريقة التي يعبر بها الشخص عن نفسه في كل "بروفايل" على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يُعرف باسم "الهوية الرقمية"؛ أي الطريقة التي يقدم المرء بها نفسه للآخرين على الإنترنت.

ويشارك الناس صورهم شبه الرسمية في الشبكة المهنية (لينكد إن) للبحث عن الوظائف وفرص العمل، بينما يحرص البعض على تقديم نفسه كشخصية اجتماعية ودودة في (فيسبوك)، ويظهر البعض أجمل "نسخة" من نفسه على (إنستغرام)، ويحرص مستخدمو تطبيق (تندر) للمواعدة على نشر صور تجذب الجنس الآخر.

وشارك المشاهير حول العالم في التحدي الذي لم يطلقه أحد، وتحولت المزحة إلى ترند عالمي، وتسابق نجوم هوليود على المشاركة عبر هاشتاج (#dollypartonmemechallenge).

ولم يمر التحدي مرور الكرام على العالم العربي، شارك فنانون ومؤثرون كُثر، وسخر بعضهم من التحدي، من خلال نشر نفس الصورة في الشبكات الأربع، كدلالة على أنهم يحملون "نفس الوجه" ولا يتبدلون بتغير المنصة.

واستبدل بعض الفنانين موقع سناب شات أو أي شبكة أخرى بموقع تندر؛ لأنهم لا يملكون حسابا عليه أو من قبيل التحفظ.

ونشرت الفنانة هند صبري صورتها مع اللاعب المصري محمد صلاح في بروفايل فيسبوك ضمن صورة التحدي، كما قام الفنان هنيدي بنشر نفس الصورة الساخرة متكررة في المواقع الأربعة.

كما شاركت الفنانة شيرين رضا بصور لها مع حيوانات أو صور لحيوانات فقط للتوعية بقضية حقوق الحيوان التي تتبناها عبر صفحاتها.

ويعتبر هذا الوسم أول تحدٍ على الإنترنت في عام 2020، وكانت أشهر تحديات العام الماضي هو تحدي كيكي وتحدي السنوات العشر .

يذكر أن المغنية الأمريكية دوللي بارتون تلقب بـ "ملكة موسيقى الريف"، و قد كتبت ما يقرب من 3000 أغنية أشهرها الأغنية الرومانسية "سأظل أحبك" "I Will Always Love You" لويتني هيوستن.