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شاهد .. كيف صنعت الأزمة الاقتصادية مذاق "نوتيلا" الحالي؟

يرجع الفضل إلى ابتكار نوتيلا إلى الحرب العالمية الثانية
يرجع الفضل إلى ابتكار نوتيلا إلى الحرب العالمية الثانية
26/1/2020

تخيل أن ابتكار المذاق الفريد لشكولاتة نوتيلا يعود إلى أزمة اقتصادية بسبب الحرب العالمية الثانية!

وتناول مدون الفيديو المصري مصطفى الصعيدي قصة نجاح شوكولاتة نوتيلا، في قناته على يوتيوب بعنوان "اقتصاد الكوكب".

وسرد الصعيدي تاريخ تأسيس شركة فيريرو المصنعة لشوكولاتة نوتيلا؛ وكيف أصبحت هذه الشركة واحدة من أفضل شركات الشوكولاتة في العالم، ومن أهم مصادر الدخل لإيطاليا.

فأثناء الحرب العالمية الثانية، التي شاركت فيها إيطاليا تحت قيادة موسوليني، اختفت الشيكولاتة والكاكاو من الأسواق بسبب الأزمة الاقتصادية التي عاشتها البلاد في ظل الحرب، ليلجأ خباز إيطالي اسمه "بيترو فيريرو" إلى إضافة البندق إلى الشيكولاتة لتعويض النقص، ليصبح المنتج كما هو عليه الآن.

قصة نجاح نوتيلا في حلقة لليوتيوبر مصطفى الصعيدي

يُذكر أن "اقتصاد الكوكب" هي قناة اقتصادية متخصصة، وتتناول قصص النجاح الملهمة بطريقة شيقة سلسة، يتابعها أكثر من 348 ألف مشترك رغم إطلاقها منذ عام.

وشاعت مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي صورة توضح المكونات غير الصحية للشكولاتة الرائجة في العالم.

صورة متداولة على شبكات التواصل لمكونات شوكولاتة نوتيلا

 

وتحاول الكثير من الأمهات تقليد الوصفة بمكونات منزلية أكثر صحية وأرخص سعرا؛ لإشباع ولع الأبناء بالشوكولاتة القابلة للدهن.

حققت مقاطع الوصفات المنزلية لإعداد نوتيلا ملايين المشاهدات على يوتيوب

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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