شاهد: سقوط شابة من الطابق التاسع دون إصابات

سقطت شابة تبلغ من العمر 27 عاما، من الطابق التاسع لإحدى البنايات على ارتفاع 90 قدمًا (27.43 مترًا)، ثم نهضت لتستكمل السير، وكأن شيئًا لم يحدث.

وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط الشابة من برج سكني في مدينة إزلوخينسك الروسية، وهبطت فوق كومة ثلوج هشة، إذ كانت درجة الحرارة سالب 14 درجة مئوية.

وظلت بعدها ساكنة للحظات كأنها لم تستوعب أنها ما زالت على قيد الحياة، ثم نهضت لتمشي بعيدًا عن المكان.

بعدها استنجدت الشابة بالجيران لطلب الإسعاف، وذهبت إلى مستشفى في منطقة خانتي مانسي في غرب سيبيريا، وقال الأطباء إنها تعاني من كدمات داخلية طفيفة.

وتعجب الأطباء من عدم وجود أي كسور في العظام بعد هذا السقوط المروع، بينما نفت الشرطة وجود أي دوافع إجرامية وراء السقوط، إذ تبين أنها كانت وحدها في المنزل أثناء الحادث.

ولم يتضح بعد سبب السقوط على وجه التحديد، لكن في كل الأحوال كان لكومة الثلج دور كبير في نجاة الشابة من حادث مأساوي.