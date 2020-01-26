بعد توسع رقعة انتشاره.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا الجديد؟

أثار انتشار فيروس كورونا الجديد حالة من الهلع والقلق حول العالم. فما هو الفيروس؟ وما سبل وقاية أنفسنا من الإصابة به؟

بداية، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يتمثل في سلالة جديدة من فيروس كورونا؛ لم تُكشف إصابة البشر بها سابقاً. ولم يتم تصنيع لقاح له، وقد يستغرق الأمر عدة سنوات قبل التوصل إلى تصنيع لقاح ضد الفيروس.

ويأتي اسم فيروس كورونا (كلمة لاتينية تعني التاج) من شكله الذي يشبه التاج أو الإكليل الشمسي عند تصويره باستخدام مجهر إلكتروني. وينتقل فيروس كورونا عن طريق الهواء، ويصيب الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي العلوي للثدييات والطيور.

ومن أول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل كلوي، قد ينتهي بالموت.

وفي تصريح خاص للجزيرة مباشر، أوصى د. محمد الدسوقي، استشاري الأمراض الصدرية بعدم الفزع من الأخبار المنتشرة حول الفيروس الجديد لأن الهلع يصيب الكثيرين باضطرابات نفسية، لذا يجب أخذ الأمور بتوازن وعقلية.

كما أشار إلى عدد من الطرق للوقاية من الإصابة بالأمراض، أهمها:

التطعيم ضد الإنفلونزا لأنه ينشط المناعة بصفة عامة. ارتداء قناع طبي N95. وهي كمامات من النوع الطبي العازل، تساعد في الوقاية من الإصابة، مع ضرورة استبدال القناع يوميا. ويفضل ارتداء المسافرين للكمامات، وكذلك الموجودين في الأماكن المزدحمة. تجنب المخالطة بالأشخاص الذين يبدو عليهم أعراض مرضية. مراعاة استخدام المناديل أثناء الرشح والعطس ثم وضعها في سلة المهملات وغسل الأيدي جيدا. غسل الأيدي جيدا بشكل متكرر يوميا. عدم لمس الأسطح الملوثة لأنها ناقلة للعدوى. عدم ملامسة الفم والأنف والعين والأيدي غير نظيفة. تناول الأكل الصحي، لأن الغذاء غير الصحي يتسبب في ضعف المناعة وقابلية الإصابة بالأمراض. تجنب مخالطة الإبل والجمال في المجتمعات الصحراوية.

الكمامات الطبية أكثر فعالية في الوقاية من العدوى

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نظافة اليدين تعد أبسط وأهم الوسائل لتجنب انتقال الجراثيم الضارة، وتقليل فرصة التقاط العدوى.

ويمكن تنظيف اليدين عن طريق فركهما بمستحضر يحتوي على الكحول. إذ يُعد الكحول الوسيلة المفضلة لتطهير اليدين روتينيا إذا لم تكونا متسختين بشكل ظاهر للعيان، كما أنه سريع وأكثر فعالية وتتحمله اليدان بشكل أفضل من الماء والصابون.

أما الطريقة الأكثر شيوعا هي غسل اليدين بالماء والصابون عند اتساخهما أو تلوثهما بالدم أو بسوائل الجسم الأخرى بشكل ظاهر للعيان أو بعد استخدام المرحاض.

المصدر: منظمة الصحة العالمية

يذكر أن الحكومة الصينية قررت تعليق الرحلات المنظمة من وإلى الصين، واعتبارا من غدا الإثنين، لن تتمكن وكالات السفر الصينية من بيع حجوزات في الفنادق وترتيب رحلات منظمة.

كما كثّفت الصين جهودها لاحتواء فيروس كورونا الجديد، وعزلت أكثر من أربعين مليون شخص.

وأعلنت بعض الحكومات عزمها إجلاء رعاياها من الصين، وقامت عدد من الدول بفحص القادمين من الصين بكاميرات حرارية لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وكانت السعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت اكتشاف حالة مصابة (ممرضة هندية).