استمع لصوت كاهن فرعوني توفي قبل ثلاثة آلاف سنة

تمكن فريق من العلماء في بريطانيا، من محاكاة صوت كاهن مصري يدعى "نيسيامون" توفي قبل ثلاثة آلاف سنة، وكان يعيش في عهد الفرعون رمسيس الحادي عشر في القرن الحادي عشر قبل الميلاد.

واستطاع فريق مشترك من كلية رويال هولواي بجامعة لندن، وجامعة يورك ومتحف ليدز، خلق صوت الكاهن المصري بواسطة طباعة ثلاثية الأبعاد، وسماع ما يمكن أن يكون صوته الحقيقي.

ونشرت نتائج البحث في دورية "نيتشر" العلمية يوم الخميس الماضي، وبالتقنية ذاتها، يأمل العلماء أن يتمكنوا في المستقبل من "خلق" كلمات وعبارات وتطبيق ذلك على مومياوات أخرى.

واستخدم الفريق البحثي أشعة مقطعية لمسح دقيق للمجرى الصوتي للمومياء، ثم أدخلت تلك البيانات في طابعة مجسمة "ثلاثية الأبعاد"، لخلق محاكاة دقيقة للأحبال الصوتية ثم استخدام "حنجرة إلكترونية" لإخراج الصوت.

ويعتقد العلماء أن طبقة صوت الكاهن أعلى من الطبقة المتوسطة للإنسان الطبيعي.

ونقلت مومياء نيسيامون إلى متحف ليدز البريطاني عام 1823، وتشير دراسات إلى أن هذا الكاهن توفي وهو في الخمسينات من عمره وكان يعاني من في حياته من مرض في اللثة، وترجح أن تكون وفاته بسبب لدغة حشرة.

وقال رئيس قسم الهندسة الإلكترونية بكلية رويال هولواي، ديفيد هوارد "ما فعلناه هو صنع صوت نيسيامون، إنه ليس صوتا من كلامه على هذا النحو، فهو فعليًا لا يتحدث".

وقال البروفيسور جوان فليتشر، من قسم الآثار في جامعة يورك "منحنا هذا التعاون فرصة فريدة لسماع صوت شخص ميت منذ آلاف السنين، بسبب الحفاظ على أنسجة جهازه الصوتي الرخوة، جنبا لجنب مع التطورات العلمية الجديدة".