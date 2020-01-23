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شاهد: عقاب من نوع مختلف.. مسؤولون يزحفون أمام موظفيهم!

23/1/2020

حظيت لقطات مصورة لمجموعة من المدراء التنفيذيين بإحدى الشركات الصينية وهم يزحفون أرضًا في طابور أمام موظفيهم، بانتشار واسع وجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، قيل إن المديرين ومساعديهم خضعوا لهذا "العقاب المخزي" لأنهم فشلوا في تحقيق أهداف المبيعات الخاصة بشركتهم، وهو عقاب غريب من نوعه ما جعل البعض يعتبره وسيلة جديدة للدعاية للشركة، وهو الأمر الذي أثار انتقادات واسعة.

وتم تصوير الواقعة خلال حفل أقيم بأحد المطاعم مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، بمناسبة نهاية العام الخاص بالشركة.

واضطر المدراء للزحف في طابور بهذه الطريقة على أيديهم وركبهم ثلاث دورات متتالية وهم يرددون "أقسم، أنا مسؤول"، وذلك بعد الفشل في تحقيق أهداف العمل التي حددوها لأنفسهم في منتصف العام.

وأوضح أحد الموظفين بأن جميع المدراء والمشرفين بالشركة، تطوعوا لهذه الطريقة من العقاب. وتم تسريب الفيديو بواسطة شخص مجهول وأرسله لأحد المدونين المشهورين والذي نشره بدوره على منصة (ويبو) الصينية.

المصدر : ديلي ميل
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