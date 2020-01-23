البث الحي
منوعات|السعودية

شاهد: سعوديون يأكلون تمساحا مشويا.. ما حكم الشرع؟

23/1/2020

أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء جدلا واسعا على مواقع التواصل، الأربعاء، يظهر مجموعة من الشباب السعوديين بمدينة القصيم أثناء قيامهم بشوي تمساح ثم أكله في وليمة عشاء.

ويظهر الفيديو دخول أشخاص إلى غرفة تضم عددا من التماسيح الصغيرة، ويلتقط أحدهم تمساحا ويخرج به من الغرفة استعدادا لطهيه.

وقام الشباب بسلخ التمساح الصغير وإدخاله في الفرن لشوائه بعد وضع التوابل عليه، ثم بدأوا في أكله على مائدة بجانب الأرز.
وبين مؤيد ومعارض، دشن نشطاء وسم #قصمان_يأكلون_تمساح على موقع تويتر، وتطرق البعض للرأي الشرعي في أكل التماسيح.

وبالعودة إلى رأي سابق عن الحكم الشرعي لأكل التمساح، ذكر الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية سابقا، أن العلماء لديهم قولان بشأن حكم أكل لحم التمساح. 

وأوضح الخثلان، في تصريحات نقلتها صحيفة سعودية وفي مقطع فيديو على قناة دينية، قائلا: "تعتبر التماسيح حيوانات برمائية تعيش في البر والبحر، وقد اختلف العلماء حول حكم أكل لحومها".

وأضاف: "بعض العلماء يرون أن أكل لحم التمساح حلال، وهؤلاء استندوا إلى أنه حيوان بحري، أما القول الثاني يشير إلى أن أكل لحم التمساح حرام وهذا في مذهب الشافعية والحنابلة وهو الأرجح"، وفقا لقوله.

واستطرد الخثلان أن التماسيح لها ناب يفترس به الإنسان والحيوان، لافتا إلى أن من أجاز أنه حيوان بحرى غير صحيح لأنه من الحيوانات البرمائية، مضيفا : "أكل لحم التمساح حرام".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من منوعات

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)