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منوعات|رومانيا

شاهد: دخان كثيف وصرخات هلع داخل طائرة بعد إقلاعها

23/1/2020

عاش المسافرون على متن طائرة تابعة لخطوط (رايان إير) الجوية، لحظات رعب وهلع شديد بعد أن امتلأت مقصورة الركاب فجأة بدخان كثيف، بعد لحظات فقط من الإقلاع.

ووثق مقطع فيديو حظي بانتشار واسع على منصات التواصل ووسائل الإعلام، لحظات الرعب وصرخات الركاب والأطفال من شدة الخوف، بعدما غمر الدخان المقصورة المزدحمة

ويمكن من خلال الفيديو، سماع صوت امرأة تبكي هلعًا بينما يملأ الدخان أرجاء المكان، بينما ظهر رجل يحاول الحصول على قناع الأوكسجين من أجل التنفس والحماية من الاختناق.

كما وضع العديد من الركاب الأوشحة أو الملابس فوق أفواههم لمحاولة الحصول على هواء نظيف، وعدم استنشاق الدخان. 

وكانت الطائرة، وهي من نوع بوينغ 737-800، أقلعت من العاصمة الرومانية بوخارست، في طريقها إلى مطار ستانستيد في لندن، وعلى متنها 173 راكبًا، وأجبرها الدخان على الهبوط اضطراريًا بمطار أوتوبيني في رومانيا.

ووفقًا لشركة الطيران، يُعتقد أن الدخان قد يكون ناتجًا عن مشكلة فنية بسيطة خاصة بسائل إزالة الجليد الذي يدخل نظام تكييف الهواء، بينما لا يزال التحقيق مستمرًا بشأن سبب الدخان.

المصدر : ديلي ميل
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