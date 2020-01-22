يوسف فوزي.. لماذا أثار الفنان المعتزل ضجة في مصر؟ (فيديو)

تصدر الممثل المصري "يوسف فوزي" منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "غوغل" في مصر، منذ أمس الثلاثاء، بعد تداول فيديو حديث له أثار تعاطفًا واسعًا.

وظهر فوزي (74 عامًا) في الفيديو الذي صورته معه إحدى الصحف الخاصة بمصر وحظي بانتشار واسع، وكانت تبدو على الفنان أعراض متقدمة لمرض الشلل الرعاش المعروف باسم "باركنسون"، ما أثار حملة تعاطف وتضامن كبيرة معه.

وشكا الفنان المصري من عدم سؤال أي شخص عنه وانقطاع تواصل نقابة الممثلين معه منذ فترة طويلة وتحديدًا منذ اعتزاله الفن في عام 2016، بسبب المرض.

وطمأن فوزي الجميع بشأن حالته الصحية، بينما انهالت تعليقات من فنانين وناشطين عبر منصات التواصل لدعمه، كما برز وسمًا يحمل اسمه (#يوسف_فوزي) بين الأكثر انتشارًا على موقع تويتر في مصر.

وانتقد مغردون الصحيفة المصرية التي صورت الفيديو ونشرته واعتبروه مسيئًا للفنان وتعديًا على حياته الشخصية، بينما قال يوسف فوزي إن الفيديو صُور بموافقته.

#يوسف_فوزى: من يوم إصابتى بالشلل الرعاش بتجيلى كوابيس ومش همثل تانى pic.twitter.com/C1UZZeRM2I — اليوم السابع (@youm7) January 20, 2020

واشتهر فوزي خلال مسيرته الفنية بأدوار اتسمت بالشر، وكانت آخر أعماله قبل مرضه واعتزاله، المسلسل التلفزيوني "ولي العهد"، أمام الفنان حمادة هلال، كما شارك في مسلسلات "الشهد المر، ووجه القمر، وقاسم أمين, وفارس بلا جواد، والعمة نور، وملح الأرض، وأرض الرجال، وأدهم الشرقاوي، وقاتل بلا أجر، وسرايا عابدين".

كما شارك قبل 20 عامًا في مسلسل "أوبرا عايدة" أمام يحيى الفخراني وحنان ترك، وهو المسلسل الذي أدى فيه دور مريض مصاب بمرض الرعاش، الذي أصيب به في الحقيقة بعد سنوات.

ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها فوزي خلال مسيرته، "الهروب والنمر الأسود وأيام السادات" أمام النجم الراحل أحمد زكي، و"ليلة القبض على بكيزة وزغلول" أمام سهير البابلي وإسعاد يونس، و"اغتيال و48 ساعة في إسرائيل والجاسوسة حكمت فهمي ومهمة في تل أبيب وعصر القوة والمدبح" أمام الفنانة نادية الجندي.

ربنا يشفيك ويعافيك يامحترم يامهذب يابن الناس يابن الأصول يامثقف بجد مش هنسى إنك في مسلسل الملك فاروق تطوعت لصياغة الحوار بالإنجليزية وتدريب زمايلك عليها

أرجوكم الدعاء لهذا الفنان الكبير خُلُقاً وفناً #يوسف_فوزي https://t.co/mjet3eScrd — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) January 20, 2020

أصبح من الصعب جدا أن تعثر علي رجل يقال عنه أنه رجل بمعني الكلمة هذا النجم يستحق هذه المقولة بكل قوة فهو مثال للإحترام و الطيبة و الوطنية و الأخلاق و الرقي و صفاته العظيمة لا تعد ولا تحصي ربنا يشفيه و يعافيه أطالب الجميع بالدعاء لهذا النجم الكبير الفنان #يوسف_فوزي pic.twitter.com/gkR8vCO4WX — Sherif Ramzy (@SherifRamzy) January 21, 2020

لقاء #يوسف_فوزي مع #اليوم_السابع .. لم يكن له أي داعٍ .. هناك الف طريقة مهنية للقاء يتناسب مع حالته الصحية.. لكن للأسف! pic.twitter.com/mjsA60anjb — منصور الضبعان (@mansour_daban) January 21, 2020

شفت فيديو اليوم السابع الذي يفتقر للمهنية والأخلاق،الفيديو آذاني ولا أجد أي مبرر من ظهور فنان بهذه الطريقة وهناك ألف طريقة للتصوير ومليون زاوية وأي مصور صغير يقوم بها…

الفنان #يوسف_فوزي ربنا يشفيك وستبقي جميلاً 🌹 pic.twitter.com/cTAOv22Gp0 — Sherien Hamdy🌷 (@eng_sherien) January 21, 2020

لا اله الا الله 🥺🥺

ربنا يشفيك يارب والله زعلت اوي اوي اوي لما عرفت ان حضرتك تعبان ربنا يخفف عنك.

وأتمنى ان يكون في تكاتف وتحالف من الوسط الفني ويقدموا مساعده للراجل المحترم دا 🤝🙏🖤

ياريت لو تقدروا تعالجوه بره في المانيا،انجلترا….الخ

يلا كلنا ندعمه علي الهاشتاج#يوسف_فوزي https://t.co/F09byEBqoT — Mahmoud Rizk (@Mahmoud43891476) January 20, 2020