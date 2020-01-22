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يوسف فوزي.. لماذا أثار الفنان المعتزل ضجة في مصر؟ (فيديو)

الفنان المصري يوسف فوزي
الفنان المصري يوسف فوزي
22/1/2020

تصدر الممثل المصري "يوسف فوزي" منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "غوغل" في مصر، منذ أمس الثلاثاء، بعد تداول فيديو حديث له أثار تعاطفًا واسعًا.

وظهر فوزي (74 عامًا) في الفيديو الذي صورته معه إحدى الصحف الخاصة بمصر وحظي بانتشار واسع، وكانت تبدو على الفنان أعراض متقدمة لمرض الشلل الرعاش المعروف باسم "باركنسون"، ما أثار حملة تعاطف وتضامن كبيرة معه.

وشكا الفنان المصري من عدم سؤال أي شخص عنه وانقطاع تواصل نقابة الممثلين معه منذ فترة طويلة وتحديدًا منذ اعتزاله الفن في عام 2016، بسبب المرض.

وطمأن فوزي الجميع بشأن حالته الصحية، بينما انهالت تعليقات من فنانين وناشطين عبر منصات التواصل لدعمه، كما برز وسمًا يحمل اسمه (#يوسف_فوزي) بين الأكثر انتشارًا على موقع تويتر في مصر.

وانتقد مغردون الصحيفة المصرية التي صورت الفيديو ونشرته واعتبروه مسيئًا للفنان وتعديًا على حياته الشخصية، بينما قال يوسف فوزي إن الفيديو صُور بموافقته. 

واشتهر فوزي خلال مسيرته الفنية بأدوار اتسمت بالشر، وكانت آخر أعماله قبل مرضه واعتزاله، المسلسل التلفزيوني "ولي العهد"، أمام الفنان حمادة هلال، كما شارك في مسلسلات "الشهد المر، ووجه القمر، وقاسم أمين, وفارس بلا جواد، والعمة نور، وملح الأرض، وأرض الرجال، وأدهم الشرقاوي، وقاتل بلا أجر، وسرايا عابدين".

كما شارك قبل 20 عامًا في مسلسل "أوبرا عايدة" أمام يحيى الفخراني وحنان ترك، وهو المسلسل الذي أدى فيه دور مريض مصاب بمرض الرعاش، الذي أصيب به في الحقيقة بعد سنوات.

ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها فوزي خلال مسيرته، "الهروب والنمر الأسود وأيام السادات" أمام النجم الراحل أحمد زكي، و"ليلة القبض على بكيزة وزغلول" أمام سهير البابلي وإسعاد يونس، و"اغتيال و48 ساعة في إسرائيل والجاسوسة حكمت فهمي ومهمة في تل أبيب وعصر القوة والمدبح" أمام الفنانة نادية الجندي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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