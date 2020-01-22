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هل أنت من محبي العطور؟ إليك أفضل الطرق لوضعها

زجاجات عطور
زجاجات عطور
22/1/2020

يقول خبراء العطور إن هناك الكثير من الطرق الخاطئة لوضع العطور، ولكن ما هي أفضل الطرق لوضع العطور؟

حسبما يقول الخبراء فإن أفضل وسيلة لوضع العطر هو "رشه أولا" على المعصمين ثم مسحهما على الجسم.

وتوضح خبيرة العطور الألمانية إلمار كلدنيش أن "من المهم ألا تمسح المعصمين في بعضهما لأن هذا سوف يولد حرارة ويجعل قمة الطيف العطري يتبخر بسرعة".

ولا ينصح بوضع العطر مباشرة على الملابس لأن هذا يمكن أن يترك بقعا. ويفضل وضعه على الجسم حيث سيتفاعل مع الجلد.

ولا تنس أن الشعر هو مكان جيد لوضع العطر.

وأفضل أجزاء الجسم للتعطير هي أفضل أماكن الدورة الدموية، كما تقول كلدنيش إن "المعصمين والحنجرة والرقبة هي أجزاء مثالية" لوضع العطور.

ويجب التأكد أيضا من عدم وضع العطر في الاتجاه الخاطئ.

ونظرا لأن العطر ينساب لأعلى، فيجب أولا وضع الأيدي المعطرة على الجزء الأسفل من الجسم ثم التحرك للأعلى ومنه إلى ما يطلق عليها نقاط النبض مثل خلف المرفقين والأذنين، قبل الانتهاء بوضع بعض العطر على منطقة الرقبة.

ومن المهم الانتباه لأن أفضل توقيت لشراء العطر هو في الصباح، إذا يشم الأنف بشكل أفضل في الصباح.

ويوضح خبير العطور مارتين روبمان أنه في الصباح لا يكون الأنف قد اعتاد على كل الروائح التي يتعرض لها بشكل طبيعي في الحياة اليومية.

كما تشمل النصيحة عدم استخدام رذاذ أنف قبل شراء عطر، إذ يمكن للرذاذ أن يهيج الأنف.

وينصح روبمان أيضا بأخذ وقتك عند اختيار العطر، واختيار "أكثر من عطر ووضعهم على شرائح العطور. وبعد ساعات قليلة شمها مجددا لأنه في هذا التوقيت سوف يكون طيفها الأساسي قد ظهر بشكل صحيح".

وكقاعدة عامة فإن العطور الأخف تلائم أكثر الطقس الدافئ بينما العطور الأثقل تكون أفضل عندما تنخفض درجات الحرارة.

المصدر : الألمانية
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