البث الحي
منوعات|الهند

"فرار العشاق".. إلغاء حفل زفاف بعد اختفاء والد العريس وأم العروس

الواقعة أثارت ضجة في الهند
الواقعة أثارت ضجة في الهند
22/1/2020

في واقعة غريبة، أُلغي حفل زفاف في الهند بعد اختفاء والد العريس ووالدة العروس، قبل 11 يومًا فقط من موعد حفل الزواج، فيما يعتقد أنه "فرار العشاق"، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وذكرت الصحيفة المحلية أن العروسين، وهما من ولاية غوجارات في أقصى غرب الهند، كانا يتطلعان إلى عقد قرانهما في فبراير/شباط المقبل، بعد عام من التخطيط.

وتأجل الزفاف بعد اختفاء والد العريس البالغ من العمر 48 عامًا، ووالدة العروس البالغة 46 عامًا، قبل أقل من أسبوعين على حفل الزواج المرتقب.

وقالت الصحيفة إن والد العريس يعمل بتجارة المنسوجات والأصواف، وقد اختفى من منزله في منطقة كاتارجام في مدينة سورات، بينما شوهدت أم العروس وهي تغادر منزلها في نافساري.

وذكرت كلتا العائلتين أن الزوجين مفقودان، لكن يشتبه في أنهما قد قررا الهرب معًا بعدما أيقظ الحب مشاعرهما القديمة مذ كانا في عمر الطفولة.

وقال أحد أقارب العائلتين للصحيفة إنهما يعرفان بعضهما البعض فقد عاشا في نفس المنطقة، بينما كشف أصدقاء لهما عن وجود علاقة في السابق بعد اختفائهما.

المصدر : الإندبندنت
المزيد من منوعات

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)