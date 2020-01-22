"فرار العشاق".. إلغاء حفل زفاف بعد اختفاء والد العريس وأم العروس

في واقعة غريبة، أُلغي حفل زفاف في الهند بعد اختفاء والد العريس ووالدة العروس، قبل 11 يومًا فقط من موعد حفل الزواج، فيما يعتقد أنه "فرار العشاق"، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وذكرت الصحيفة المحلية أن العروسين، وهما من ولاية غوجارات في أقصى غرب الهند، كانا يتطلعان إلى عقد قرانهما في فبراير/شباط المقبل، بعد عام من التخطيط.

وتأجل الزفاف بعد اختفاء والد العريس البالغ من العمر 48 عامًا، ووالدة العروس البالغة 46 عامًا، قبل أقل من أسبوعين على حفل الزواج المرتقب.

وقالت الصحيفة إن والد العريس يعمل بتجارة المنسوجات والأصواف، وقد اختفى من منزله في منطقة كاتارجام في مدينة سورات، بينما شوهدت أم العروس وهي تغادر منزلها في نافساري.

وذكرت كلتا العائلتين أن الزوجين مفقودان، لكن يشتبه في أنهما قد قررا الهرب معًا بعدما أيقظ الحب مشاعرهما القديمة مذ كانا في عمر الطفولة.

وقال أحد أقارب العائلتين للصحيفة إنهما يعرفان بعضهما البعض فقد عاشا في نفس المنطقة، بينما كشف أصدقاء لهما عن وجود علاقة في السابق بعد اختفائهما.