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بعد حملة لإنقاذهم.. نفوق أنثى أسد جائعة في حديقة الخرطوم (فيديو)

اللبؤة بعد وفاتها في حديقة القرشي بالخرطوم
اللبؤة بعد وفاتها في حديقة القرشي بالخرطوم
22/1/2020

كشف الناشط السوداني عثمان صالح عن نفوق إحدى اللبؤات في حديقة القرشي بالعاصمة الخرطوم.

وقال صالح، قبل يومين، إن اللبؤة احتضرت وأمامها أكوام من اللحوم قدمها متطوعون علموا بقصة جوع الأسود في حديقة  الحيوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام انطلقت حملة إلكترونية ضخمة لإنقاذ الحيوانات التي تعاني الجوع والهزال في حديقة حيوانات في الخرطوم، بعد انتشار صور على مواقع التواصل لعدد من الأسود واللبؤات تعاني من ظروف صحية سيئة بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية.

وقال صالح عبر صفحته بموقع فيسبوك: " للأسف الشديد اللبوة ماتت. اللبوة التانية مستجيبة للأدوية. والأسد كويس".

وكان صالح قد نشر، الأحد، تغريدة مرفقة بصور خمسة أسود وقال إنه صُدم بوجودهم عبارة عن "جلد على عظم"، وعلى وشك الموت بسبب الجوع والإهمال.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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