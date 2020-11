بعد حملة لإنقاذهم.. نفوق أنثى أسد جائعة في حديقة الخرطوم (فيديو)

كشف الناشط السوداني عثمان صالح عن نفوق إحدى اللبؤات في حديقة القرشي بالعاصمة الخرطوم.

وقال صالح، قبل يومين، إن اللبؤة احتضرت وأمامها أكوام من اللحوم قدمها متطوعون علموا بقصة جوع الأسود في حديقة الحيوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام انطلقت حملة إلكترونية ضخمة لإنقاذ الحيوانات التي تعاني الجوع والهزال في حديقة حيوانات في الخرطوم، بعد انتشار صور على مواقع التواصل لعدد من الأسود واللبؤات تعاني من ظروف صحية سيئة بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية.

للأسف الشديد اللبوة ماتت. اللبوه التانية مستجيبة للأدوية. والأسد كويس.

I regret to inform you that the sick female lion has died. The other female is getting better and the male is OK.#اسود_حديقة_القرشي pic.twitter.com/733pIKW66t

— Osman Salih (@0smanSalih) January 20, 2020