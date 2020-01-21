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شاهد: فيسبوك يعيد رجلا مفقودا إلى أسرته بعد نصف قرن

21/1/2020

خرج المواطن البنغلاديشي "حبيب الرحمن" عام 1972 من منزله في رحلة عمل، ثم اختفى في ظروف غامضة.

وكان وقتئذ في الثلاثين من عمره، وأبا لأربعة أولاد في مدينة سيلهيت ببنغلاديش.

بعد مرور نصف قرن؛ عثرت عليه زوجة أحد أحفاده المقيم في الولايات المتحدة مصادفة في فيديو على فيسبوك.

ظهر في المقطع مريضا يرقد على سرير في مستشفى بمدينة سيلهيت، ويدعو أهل الخير إلى التبرع له، لأنه لا يملك المال الكافي، ويحتاج إلى جراحة في ذراعه.

أبلغت زوجة الحفيد العائلة في موطنه، التي هرعت بدورها إلى المستشفى.

كانت ممرضته راجية بيغوم تتولى رعايته على مدار خمس سنوات، وقامت بتصوير مقطع الفيديو لجمع أموال لعلاجه. وكشفت أن حبيب الرحمن أمضى السنوات الأخيرة متصوفا في دور للصوفية.

أشار كفاية حسين، حفيد حبيب الرحمن، ويعيش في سيلهيت إلى أن الجد لم يتعرف على أفراد الأسرة الأصغر سنا، لكنه عندما رأى الأقارب الأكبر سنا، تعرف عليهم فورا، وبكى كالأطفال، وسأل عن زوجته وإخوته، وعلم أن زوجته قد توفيت عام 2000.

كاد اليأس يستبد بالأسرة المكلومة إلى أن وجدت فقيدها بعد مرور 48 عاما على غيابه، ولم تتوقع أن فيسبوك قد يجمع شمل العائلة.

ورغم المخاطر التي تحيط باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه القصة المؤثرة تُظهر كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي فعليًا أن تربط بين الناس في جميع أنحاء العالم بطريقة هادفة.

المصدر : مواقع إلكترونية
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