البث الحي
منوعات|إيران

شاهد: جدل بعد هدية غير متوقعة من جنرال إيراني لنظيره الأذربيجاني

21/1/2020

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من لقاء جمع قائد حرس الحدود الإيرانية العميد قاسم رضائي مع نظيره الأذربيجاني في مدينة أستارا الإيرانية.

ويظهر القائد الإيراني في المقطع وهو يخلع خاتمه ثم يقوم بوضعه في يد نظيره الأذربيجاني، ما أثار جدلا بين المغردين نظرا "لغرابة" هذا الفعل في اللقاءات الرسمية التي تسيطر عليها الأعراف الدبلوماسية.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه سبق أن قام رضائي بنفس الفعل مع قائد تركي قبل فترة، مشيرة إلى أن الهدية تعبير عن تطور العلاقة بين بلدين يجمعهما شريط حدودي ونقاط تفتيش عديدة.

واستغرب نشطاء إيرانيون من تصرف المسؤول في الحرس الثوري الإيراني الذي اعتبروه "غير متعارف عليه" في التقاليد الدبلوماسية.

المصدر : الجزيرة
المزيد من منوعات

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)