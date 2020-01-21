شاهد: جدل بعد هدية غير متوقعة من جنرال إيراني لنظيره الأذربيجاني

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من لقاء جمع قائد حرس الحدود الإيرانية العميد قاسم رضائي مع نظيره الأذربيجاني في مدينة أستارا الإيرانية.

ويظهر القائد الإيراني في المقطع وهو يخلع خاتمه ثم يقوم بوضعه في يد نظيره الأذربيجاني، ما أثار جدلا بين المغردين نظرا "لغرابة" هذا الفعل في اللقاءات الرسمية التي تسيطر عليها الأعراف الدبلوماسية.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه سبق أن قام رضائي بنفس الفعل مع قائد تركي قبل فترة، مشيرة إلى أن الهدية تعبير عن تطور العلاقة بين بلدين يجمعهما شريط حدودي ونقاط تفتيش عديدة.

واستغرب نشطاء إيرانيون من تصرف المسؤول في الحرس الثوري الإيراني الذي اعتبروه "غير متعارف عليه" في التقاليد الدبلوماسية.