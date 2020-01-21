ترمب يقلص الوجبات الصحية بالمدارس ويسمح بالبيتزا والبرغر

اقترحت إدارة ترمب قواعد جديدة للوجبات المدرسية، يقول منتقدون إنها ستسمح بتقديم البيتزا والبرغر والبطاطس المقلية إلى الأطفال بدلًا من الخضار.

ولفتت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن إدخال الوجبات الصحية في المدارس، يعد إنجازًا لميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أن "توقيت الإعلان" ملحوظ، لأنه يتزامن مع عيد ميلاد ميشيل أوباما (17 يناير/ كانون الثاني).

وقدمت وزارة الزراعة الأمريكية المقترح، وينص على خفض حصة الفواكه والخضار في الوجبات المدرسية، بدعوى التقليل من هدر الطعام.

ويزعم المنتقدون أن القواعد الجديدة تخلق ببساطة ثغرة من شأنها أن تفتح الباب أمام الأطعمة غير الصحية في المدرسة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقترح فيها وزارة الزراعة الأمريكية في ظل إدارة ترمب تغير قواعد التغذية في المدارس الأمريكية، ففي عام 2018 قامت بخفض معايير التغذية المدرسية، وسمحت بالحليب المنكه، وخفضت كمية الحبوب الكاملة.

وكانت إدارة أوباما قد وضعت "قانون أطفال أصحاء" في عام ،2010 بدعم من حملة ميشيل أوباما بصفتها السيدة الأولى.

وبموجب القانون، عملت وزارة الصحة على تقديم وجبات صحية في المقاصف المدرسية، وتخفيض تكلفة الوجبات للأطفال ذوي الدخل المنخفض، زيادة حصة الفواكه والخضروات، وتقديم أغذية منخفضة الصوديوم والدهون، واستبدال المكرونة بالقمح الكامل والسلطة بالهوت دوج وشطائر البيتزا.

وقد أثارت ميشيل أوباما الاهتمام حول وباء السمنة المفرطة للأطفال، وكانت صاحبة مبادرات هامة مثل "هيا نتحرك".