مفيدة عبد الرحمن.. غوغل يحتفل بذكرى ميلاد أول محامية في مصر

يحتفل، اليوم الإثنين، محرك البحث العالمي "غوغل" بذكرى مرور 106 أعوام على ميلاد مفيدة عبد الرحمن، أول محامية مصرية، وذلك بوضع صور لها على محرك البحث.

ولدت مفيدة عبد الرحمن في مثل هذا اليوم من عام 1914، وتعد أول امرأة تمارس مهنة المحاماة، ومن أوائل خريجات كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، إذ تخرجت منها عام 1939.

وكانت مفيدة في ذلك الوقت زوجة وأم لـ 5 أولاد، قبل أن يزيد عدد الأبناء إلى 9 فيما بعد، وبذلك تكون أيضًا أول امرأة متزوجة تلتحق بالجامعة -بتشجيع من زوجها- وأول أم تتخرج منها.

مفيدة هي أول محامية تترافع أمام محكمة النقض في مصر، وذاع صيتها بعد أول قضية ترافعت فيها وكانت "قتل خطأ"، واستطاعت كسب القضية وتبرئة موكلها، ثم أسست بعد ذلك مكتب محاماة خاص بها.

نتكلم عن مفيدة عبدالرحمن (أول محامية مصرية)؟

وكيف يمكن أن تُزهر النساء إذا وُجِدَن بين من يدعمهن؟ pic.twitter.com/bTaLJ2Av8H — Nibras Medusa 🐨✨ (@nibrasness) January 20, 2020

كما كانت مفيدة أول امرأة مصرية تستمر في عضوية مجلس الأمة (البرلمان) طوال 17 عاما متتالية، وكانت المرأة الوحيدة التي شاركت في لجنة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية في الستينات من القرن الماضي.

بالإضافة إلى ذلك كانت مفيدة ناشطة اجتماعية وكان لها دور بارز في تشجيع المرأة للدخول إلى ميدان العمل، والدفاع عن حقوق المرأة المصرية وخاضت قضية تاريخية ساعدت النساء المصريات على الفوز بحقهن في التصويت في عام 1956.

عُرفت بلقب "الأم العاملة المثالية" نظرًا لنجاحها في مهنتها إذ ترافعت في أكثر من 400 قضية، ونجاحها برلمانيًا واجتماعيًا وأسريًا، وتوفيت مفيدة عام 2002 عن عمر ناهز 88 عامًا.

مفيدة عبد الرحمن أم الـ 9 وأحد النساء في سجل تعدد الزوجات وأسرار أخرى من حياتها https://t.co/heYhruW8fa#جامعة_فؤاد_الأول pic.twitter.com/HasHAgscFq — نجوم مصرية (@misrstars) January 20, 2020

|. تحتفل قوقل اليوم الاثنين الموافق ٢٠-٠١-٢٠٢٠م بـ واحدة ممّن يقترن اسمها بالرّائدات ورمزاً لنضال المرأة المصرية من أجل حقوقها،اذْ امتدت مسيرتها القانونية في سلك المُحاماة مايُقارب ستين عاماً.

(مفيدة عبدالرحمن) أول مُحامية في مصر، ومن أولى خريحات جامعة فؤاد الأول.#محاماة#قانون pic.twitter.com/5uyNnEx9yb — رنَــا زيــن الدّيــن || Rana zainuddin (@RanaZainuddin) January 19, 2020

جوجل بيحتفل بالذكرى ال 106 لميلاد مفيدة عبد الرحمن

أول ست مصرية تمتهن المحاماة. pic.twitter.com/4NvyaBEGnA — مُحَمَّد (@mmeg_20) January 20, 2020