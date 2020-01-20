البث الحي
منوعات|مصر

مفيدة عبد الرحمن.. غوغل يحتفل بذكرى ميلاد أول محامية في مصر

غوغل يحتفل بذكرى ميلاد أول محامية مصرية
غوغل يحتفل بذكرى ميلاد أول محامية مصرية
20/1/2020

يحتفل، اليوم الإثنين، محرك البحث العالمي "غوغل" بذكرى مرور 106 أعوام على ميلاد مفيدة عبد الرحمن، أول محامية مصرية، وذلك بوضع صور لها على محرك البحث.

ولدت مفيدة عبد الرحمن في مثل هذا اليوم من عام 1914، وتعد أول امرأة تمارس مهنة المحاماة، ومن أوائل خريجات كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، إذ تخرجت منها عام 1939.

وكانت مفيدة في ذلك الوقت زوجة وأم لـ 5 أولاد، قبل أن يزيد عدد الأبناء إلى 9 فيما بعد، وبذلك تكون أيضًا أول امرأة متزوجة تلتحق بالجامعة -بتشجيع من زوجها- وأول أم تتخرج منها.

مفيدة هي أول محامية تترافع أمام محكمة النقض في مصر، وذاع صيتها بعد أول قضية ترافعت فيها وكانت "قتل خطأ"، واستطاعت كسب القضية وتبرئة موكلها، ثم أسست بعد ذلك مكتب محاماة خاص بها.

كما كانت مفيدة أول امرأة مصرية تستمر في عضوية مجلس الأمة (البرلمان) طوال 17 عاما متتالية، وكانت المرأة الوحيدة التي شاركت في لجنة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية في الستينات من القرن الماضي.

بالإضافة إلى ذلك كانت مفيدة ناشطة اجتماعية وكان لها دور بارز في تشجيع المرأة للدخول إلى ميدان العمل، والدفاع عن حقوق المرأة المصرية وخاضت قضية تاريخية ساعدت النساء المصريات على الفوز بحقهن في التصويت في عام 1956.

عُرفت بلقب "الأم العاملة المثالية" نظرًا لنجاحها في مهنتها إذ ترافعت في أكثر من 400 قضية، ونجاحها برلمانيًا واجتماعيًا وأسريًا، وتوفيت مفيدة عام 2002 عن عمر ناهز 88 عامًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية
المزيد من منوعات

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)