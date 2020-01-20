مدون مغربي يكشف: كيف تتجسس المواقع الإباحية على مستخدميها؟

كشف مدون التقنية واليوتيوبر المغربي الشهير أمين رغيب أن المواقع الإباحية تتجسس على مستخدميها.

وشرح رغيب الطرق التي تخترق بها هذه المواقع خصوصية مستخدميها دون درايتهم مثل "النقر"، واستغلال بعض الثغرات في المتصفحات. وذكر أنه اكتشف بالصدفة صورة صديق له موضوعة كإعلان على أحد المواقع الإباحية.

ورد على السؤال الذي طرحه البعض عن الاستفادة التي يحققها القائمون على المواقع الإباحية من تصوير مستخدميها قائلا "يقوم الهاكرز باستخدام صور المستخدمين للمساومة مقابل المال".

يتابع قناة المحترف على يوتيوب 3.39 مليون مشترك

ونشر رغيب الفيديو على قناته "المحترف" على يوتيوب، والتي تعد من أهم قنوات التقنية باللغة العربية، ويتابعها أكثر من 3 ملايين مشترك.

وحظي الفيديو بما يقرب من نصف مليون مشاهدة خلال يومين من بثه.

ونشر رغيب قبل أسبوع فيديو آخر يساعد المستخدمين على فحص ما إذا كانت هواتفهم مخترقة أم لا.

درس رغيب القانون في "جامعة القاضي عياض" في المغرب، وحصل على شهادة "تقني متخصص" في تسيير الشبكات المعلوماتية وأنظمة التشغيل من المغرب.

أمين رغيب يشرح طريقة فحص الهاتف واكتشاف هل هو آمن أم تم اختراقه