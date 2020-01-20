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الأمير هاري: حزين بشدة بسبب ما آلت إليه الأمور

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
20/1/2020

عبر الأمير البريطاني هاري عن حزنه لاضطراره للتخلي عن واجباته الملكية في اتفاق مع العائلة المالكة يترك بموجبه هو وزوجته ميغان أدوارهما الرسمية للبحث عن مستقبل مستقل.

وأعلن قصر باكنغهام والملكة يوم السبت أن هاري وزوجته الأمريكية ميغان وهي ممثلة سابقة لم يعودا عضوين عاملين في الأسرة الملكية ولن يستخدما لقبيهما الملكيين وسيستقلان ماليا.

وجرى التوصل للترتيب الجديد لإنهاء أزمة أثارها الزوجان بإعلانهما في وقت سابق من الشهر الجاري عن رغبتهما في تقليص ارتباطاتهما الرسمية وقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية مع الإبقاء على وضعهما كعضوين نشطين في العائلة المالكة.

وفي كلمة بمؤسسة سنيبيل الخيرية أمس الأحد، قال هاري الذي بدا عليه الإحباط إن النتيجة النهائية لم تكن ما أراده هو وزوجته.

وقال الأمير وهو السادس في الترتيب لولاية العرش "أملنا كان مواصلة خدمة الملكة والكومنولث والمؤسسات العسكرية بدون أموال عامة. للأسف لم يكن هذا في الإمكان".

وأضاف الأمير البريطاني "قبلت هذا وأنا أعلم أنه لن يغير (واقع) من أكون ولا مدى التزامي".

ووفقا للترتيب الجديد، سيظل هاري أميرا وسيحتفظ الزوجان بلقبي دوق ودوقة ساسكس مع شروعهما في حياة جديدة يتنقلان فيها بين بريطانيا وأمريكا الشمالية حيث سيقضيان معظم وقتهما، لكنهما لن يشاركا في أي مراسم أو جولات ملكية في المستقبل.

وقال هاري "أصبت بحزن شديد لأن (الأمور) وصلت إلى هذه (النتيجة)" موضحا أن قرار تقليص أنشطتهما الملكية جاء بعد شهور من المشاورات ولم يكن قرارا متسرعا.

المصدر : وكالات
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