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أعمدة كهرباء في مصر مغطاة بأقلام رصاص.. ما السبب؟

بأقلام رصاص ضخمة مصريون يغلفون أعمدة الإنارة
بأقلام رصاص ضخمة مصريون يغلفون أعمدة الإنارة
20/1/2020

فوجئ سكان مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمالي مصر، بأقلام رصاص ضخمة تغلف أعمدة الإنارة بعد حوادث صعق كهربائي كثيرة تعرض لها مواطنون بسبب تلك الأعمدة لاسيما مع سقوط الأمطار.

ورغم أن الفاعل مجهول، إلا أن الفكرة الغريبة قوبلت باستحسان كبير من أهل المنطقة وانتشرت صورها بشكل واسع بين المصريين عبر منصات التواصل، واعتبروها حيلة ذكية لحماية المارة من الإصابة أو الموت صعقًا، بالإضافة إلى شكلها الجمالي.

ورحب ناشطون بتعميم الفكرة وتشجيع الناس على تنفيذها بعد تدشين حملة تبرعات لهذا المشروع الذي يهدف لحماية الأرواح وبخاصة الصغار الذين لا ينتبهون عادة لمثل تلك الأخطار، ووصف مغرودن صاحب الفكرة بالعبقري وتحمسوا لتنفيذها.

وتسببت الأمطار الغزيرة وتراكمها في طرق غير ممهدة مع أعمدة إنارة وخدمات سيئة، بمصرع وإصابة العديد من المواطنين في قرى مصرية عدة، وفق ناشطين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل
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