شاهد: وفاة رئيس شركة أدوية أثناء تقديمه نصائح عن طول العمر

سقط رئيس شركة منتجات صحية بالصين، ميتًا أمام الناس في مؤتمر إثر نوبة قلبية أثناء تقديمه نصائح حول طول العمر!

كان تشن بيوين (65 عامًا)، رئيس شركة تبيع منتجات الأدوية الصينية التقليدية، انهار أمام الجمهور في مشهد صادم، خلال حدث في جنوب الصين، حسبما ذكرت تقارير محلية.

وتظهر لقطات له وهو يسقط على المسرح أثناء إلقائه كلمة، وقال موظفو الشركة الصحية، إن تشن كان يحضر حدثًا ترويجيًا للشركة في 17 نوفمبر/تشرين الأول في مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان، عندما أصيب بنوبة قلبية.

وفشلت جميع المساعي لإنقاذ الرجل الذي تأكدت وفاته بالسكتة القلبية، وأكثر ما أثار الجدل هو خوف الجمهور من أن تكون وفاته بسبب استخدام أحد منتجات الشركة، لكن إدارة الشركة نفت ذلك تمامًا.

كما نفت الشركة ادعاءات بامتلاك تشن ثروة قدرها ستة مليارات يوان (861.65 مليون دولار)، مؤكدة أن الرجل كان معروفًا بأعماله الخيرية وتبرع بمبلغ 900 ألف يوان (129.3 ألف دولار)، لبناء مدارس مجانية لعقود عدة، وأن هذه الشائعات ربما هدفها التشويه من قبل منافسيه.

وتأسست الشركة في أغسطس/آب الماضي، ومنتجها الرئيسي هو منشط بقيمة 65 جنيهًا استرلينيًا (75 دولارًا) لكل زجاجة، ويحوي العشرات من الأعشاب الثمينة ويمكن أن يساعد في علاج النقرس.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن تشن قد خضع لعملية جراحية في القلب منذ 20 عامًا وخطط للذهاب إلى المستشفى بعد ظهور جهاز تنظيم ضربات القلب، وحثه الأطباء على عدم تأخير العملية، وأضاف "لم نتوقع حدوث أي شيء فجأة".

وذكرت صحيفة الشعب اليومية، أن 544 ألف شخص يموتون كل عام في الصين، وأن الأزمة القلبية هي السبب الرئيسي للوفاة.