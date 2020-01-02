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أحمد السقا يثير ضجة بعد اقتحامه منزل أحد متابعيه

الفنان المصري الشاب أحمد السقا
الفنان المصري الشاب أحمد السقا
2/1/2020

تسببت تصريحات للممثل المصري أحمد السقا بأحد البرامج الحوارية، في إثارة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

السقا قال إنه تعقب أحد متابعيه بموقع إنستغرام بسبب سبابه له على مدار 6 أشهر، وقال إنه ذهب له الساعة الرابعة فجرًا ليلقنه درسًا بسبب سبه لزوجته ووالدته واصفًا نفسه "أنا راجل دمي حر".

وقال السقا "علاقتي بالسوشيال ميديا جيدة بشكل عام، أما فيما يتعلق بالشتائم فالوضع مختلف"، وأضاف أن الرجل أغشي عليه بمجرد أن رآه أمامه.

واستهجن رواد منصات التواصل الاجتماعي تصريح السقا واقتحامه لمنزل أحد متابعيه، ووصفوا تصرفه بالـ "بلطجة".

وعلق بعضهم بأنه يقلد دوره في فيلم "إبراهيم الأبيض"، بينما تعجب آخرون من كيفية وصوله لصاحب الحساب، واصفين ما حدث بغياب "دولة القانون".

https://twitter.com/CaptTariq2/status/1212415496651448320?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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