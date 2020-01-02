أحمد السقا يثير ضجة بعد اقتحامه منزل أحد متابعيه

تسببت تصريحات للممثل المصري أحمد السقا بأحد البرامج الحوارية، في إثارة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

السقا قال إنه تعقب أحد متابعيه بموقع إنستغرام بسبب سبابه له على مدار 6 أشهر، وقال إنه ذهب له الساعة الرابعة فجرًا ليلقنه درسًا بسبب سبه لزوجته ووالدته واصفًا نفسه "أنا راجل دمي حر".

وقال السقا "علاقتي بالسوشيال ميديا جيدة بشكل عام، أما فيما يتعلق بالشتائم فالوضع مختلف"، وأضاف أن الرجل أغشي عليه بمجرد أن رآه أمامه.

واستهجن رواد منصات التواصل الاجتماعي تصريح السقا واقتحامه لمنزل أحد متابعيه، ووصفوا تصرفه بالـ "بلطجة".

وعلق بعضهم بأنه يقلد دوره في فيلم "إبراهيم الأبيض"، بينما تعجب آخرون من كيفية وصوله لصاحب الحساب، واصفين ما حدث بغياب "دولة القانون".

أحمد السقا واحد شتمه علي إنستجرام دور وراه وجاب عنوانه وراح إقتحم بيته الساعه 4 الفجر . شغل بلطجه

ما يطلعش غير من واحد بلطجي

في ظل غياب القانون

في دولة البلطجه — مزجنجى (@elnggar_saeed) January 1, 2020

https://twitter.com/CaptTariq2/status/1212415496651448320?ref_src=twsrc%5Etfw

الممثل احمد السقا

فى واحد من متابعينه شتمه على النت ف السقا عرف مكان المتابع دة وراح اقتحم بيته الفجر دى مش دولة دى غابة

التصرف دة هيخلى كل الناس تعمل زية بعد كدة

هتقولى مفيش قانون هقولك لا فى قانون للطبقة دى يقدرو يجيبو حقهم بسهولة علي فكرة#شغل_بلطجة #مفيش_قانون — سمر (@samr_155) January 1, 2020

السقا صدق نفسه زي ما رمضان صدق نفسه، ما هي مفيهاش قانون ولا حتى قانون الغابة هي ماشية بالهبل. — Ahmed Hussien (@nsrmaasr) January 1, 2020