البث الحي
منوعات

شركة طيران تخضع الراكبات لاختبارات الحمل

17/1/2020

قدمت شركة طيران منخفض التكاليف في هونغ كونغ اعتذارا بعدما أجرت راكبة اختبارا للحمل قبل أن تطير الطائرة باتجاه إقليم سايبان الأمريكي، وهو عبارة عن جزيرة تقع جنوب اليابان.

اعتذار شركة هونغ كونغ اكسبريس جاء بعد شهور من الكشف عن هذه السياسة من قبل الشركة.

وكتبت إحدى الراكبات على مدونة لصحيفة سيبان تريبيون في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنها اضطرت إلى الخضوع لاختبار حمل قبل أن يتم السماح لها بالصعود إلى الطائرة.

وقالت الراكبة إن موظفي الشركة سمحوا لها بالصعود إلى الطائرة بعد أن جاءت نتيجة الاختبار سلبية.

وأضافت أنها شعرت بالإهانة الشديدة بسبب هذا الإجراء.

وقالت الشركة في بيان إنها بدأت إخضاع الركاب لاختبارات حمل في فبراير/ شباط من العام الماضي، بعد سفر العديد من النساء من عدة دول إلى الجزيرة من أجل الولادة هناك وأن يحصل الوليد على الجنسية الأمريكية.

وأوضح البيان إنها كانت تطبق هذه السياسة من أجل "عدم تقويض قانون الهجرة الأمريكي".

وقالت الشركة إنها "تود أن نعتذر بغير تحفظ لأي شخص تضرر من  ذلك".

وقالت شركة الطيران إن الإدارة الجديدة لها تعترف بالمخاوف الكبيرة التي سببها تطبيق اختبارات الحمل للركاب، وقد تم تعليق مثل هذه الإجراءات على الفور.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)