البث الحي
منوعات

شاهد: أسود "جلد على عظم" بسبب الجوع في حديقة بالخرطوم

18/1/2020

تداول نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورا ومقطع فيديو من أحد الحدائق بالخرطوم تظهر أسودا ولبوءات في حالة مزرية.

وتظهر الصور، التي التقطها أحد النشطاء داخل حديقة القرشي، الأسود في حالة من الهزال والضعف الشديد بسبب الجوع والإهمال، وبرزت عظامها بشكل لافت.
وقال عثمان صالح، الذي نشر الصور في حسابه على تويتر، "انصدمت بوجود خمسة أسود منتهين عبارة عن جلد على عظم وفي واحد توفى قريب بسبب الجوع والإهمال".

وأضاف صالح: "الأسود تحتاج جهة تهتم بها وتوفر لهم الأكل الكافي وتعالجهم، وإلا للأسف سوف يموتون"، مشيرا إلى أنهم سيقابلون المسؤولين في الحديقة غدا لبحث كيفية مساعدة الأسود.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من منوعات

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)