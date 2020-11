شاهد: حريق يلتهم يختا في دبي

قالت السلطات في دبي إن حريقا اندلع الجمعة في يخت يخضع لأعمال صيانة قبالة ساحل دبي بسبب عطل في المحرك، وذلك بعد تداول صور لسحب دخان بالقرب من فندق فاخر.

وأمكن رؤية دخان أسود كثيف من ساحل دبي الذي يضم شاطئا قريبا من فندق برج العرب الفاخر، مما أثار القلق من احتمال أن يكون الدخان منبعثا من ناقلة نفط أو سفينة ركاب في وقت يشهد توترا شديدا بين إيران والولايات المتحدة.

وقال شهود عيان إن الدخان تبدد بعد حوالي ساعة من نشر أول الأخبار عنه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الحريق نتج فيما يبدو عن عطل في المحرك وتسرب للوقود وإن قوة من الدفاع المدني سيطرت عليه وأجلت بسلام ثلاثة أشخاص كانوا على متن اليخت.

واتهمت الإدارة الأمريكية إيران في العام الماضي بالضلوع في انفجارات ألحقت أضرارا بعدد من ناقلات النفط قبالة ساحل الإمارات. ونفت إيران الاتهامات.

#Dubai Civil Defence (DCD) putting out the blaze on a small yacht near Madinat Jumeirah. Three people were rescued. pic.twitter.com/waSuP1sBNB

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 17, 2020