البث الحي
منوعات|الجزائر

"حفاضات" تفك لغز اختفاء طفلة جزائرية (فيديو)

الطفلة مريم برفقة والدها بعد العثور عليها
الطفلة مريم برفقة والدها بعد العثور عليها
17/1/2020

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر خبر العثور على الطفلة مريم التي اختفت في ظروف غامضة أثناء لعبها بإحدى الحدائق بولاية سعيدة شمال غربي الجزائر.

وتناقل الجزائريون قصة العثور على الطفلة الصغيرة حيث أبلغ بائع مواد غذائية عن وجود الطفلة ذات العامين والنصف في أحد البيوت.

واكتشف البائع مكان الفتاة بعد أن جاءته إحدى زبائنه لتشتري حفاضات للأطفال، وهو ما أثار استغرابه، لعلمه أن المرأة ليس لديها أطفال في هذا السن.

ومع ظهور قوات الأمن في المنطقة أبلغهم البائع بقصة المرأة وشكه في وجود الظفلة عندها.

واقتحمت قوات الأمن منزل المرأة  وعثرت على الطفلة، ليلقى الخبر تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل في الجزائر، كما استقبل والي ولاية "سعيدة" شمال غربي البلاد الطفلة بعد العثور عليها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من منوعات

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)