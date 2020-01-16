بالفيديو: هل يمكن لمليون ورقة مناديل تجفيف حمام سباحة؟

"هل يمكن لمليون ورقة مناديل تجفيف حمام سباحة؟!".. كان ذلك عنوان فيديو مثير للجدل نشره اليوتيوبر الشهير تايلر أوليفييرا والذي يتابعه أكثر من نصف مليون شخص على يويتوب.

وبدأ أوليفييرا الفيديو قائلا هذا حمام السباحة، وهذه كومة مناديل تجفيف منزلية، ثم تابع " كم عدد المناديل الورقية التي يمكن أن تمتص حوض السباحة الخاص بي بالكامل؟".

الفيديو الذي نشره أوليفييرا قوبل بانتقادات لاذعة بشأن استخدامه أكثر من مليون منديل لتجفيف وامتصاص كامل المياه من حوض سباحة ممتلئ.

واعتبروا ذلك تبذيرا لا مبرر له، ووصفوا تجربته بأنها "جريمة" في حق الطبيعة، دعوة صريحة لتلويث البيئة، لكنه رد على المنتقدين بتذكيرهم أن هذه المناديل صنعت لغرض "الاستعمال" بصرف النظر عن كونه سيستخدمها أم لا.

وبرر فكرة الفيديو الجديد، بأنها جاءته بعد نجاح مقطع مماثل له على موقع "تيك توك" والذي حاول من خلاله تنظيف حوض سباحة بالمناديل الورقية بعد سكب كوب ماء فيه، ولقي آنذاك إعجاب الملايين، فقرر إعادة الفكرة بشكل مغاير.

وفي نهاية الفيديو لم يتمكن أوليفييرا من تجفيف المسبح، وذلك بعد أن نفد كل الورق الذي اشتراه عبر الإنترنت، وبعد عملية حسابية لما تم امتصاصه بالمليون منديل، اكتشف أنه بحاجة لأكثر من 6 ملايين و620 ألفًا، كل يجففه حمام السباحة بالكامل.