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"بابجي" اللعبة الأولى عالميا في 2019

لعبة بابجي للهواتف المحمولة
لعبة بابجي للهواتف المحمولة
16/1/2020

تصدرت لعبة بابجي PUBG قائمة الألعاب الأكثر تحميلا في 2019، يليها لعبة "جارينا فري فاير" Garena Free Fire ثم "صب واي سيرفرس " Subway Surfers .

جاء ذلك في التقرير السنوي لشركة "سينسور تاور" Sensor Tower حول تطبيقات الهواتف التي تم تنزيلها في عام 2019.

(ترتيب الألعاب عالميا في 2019 وفقا لشركة سينسور تاور)

 

وتربع واتس آب صدارة التطبيقات خلال العام، وصعد تيك توك Tik Tok بقوة ليحتل الترتيب الثاني قبل تطبيقي ماسنغر وفيس بوك.

(ترتيب التطبيقات عالميا في 2019 وفقا لشركة سينسور تاور)

 

وقارنت الشركة بين ترتيب التطبيقات في الأعوام الأربعة الماضية، وحافظ واتس آب على صدراته، بينما تراجع فيس بوك لصالح منافسه تيك توك.

( تغير ترتيب التطبيقات من 2016-2019)

 

وحققت لعبة بابجي ما يقرب من 1.5 مليار دولار إيرادات خلال عام 2019، وتصدرت النسخة الصينية النسبة الأكبر من الأرباح (49%).

وتعد لعبة بابجي من الألعاب القتالية، تقوم فكرتها على معارك يشارك فيها لاعبون مختلفون من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت، وفي كل مباراة يهبط مئة لاعب إلى خريطة مملوءة بالأدوات والأسلحة، ومن ثم يقاتلون بعضهم بعضا حتى ينجو شخص واحد أو فريق واحد منهم، يكون هو الفائز.

ترتكز اللعبة على فكرة غريزة البقاء، والبقاء للأقوى. وتشتمل على قدر كبير من العنف واستخدام الأسلحة النارية.

وقد أثارت اللعبة الجدل، وقامت عدة دول بحظرها تخوفا من مخاطرها الاجتماعية، كالتحريض على العنف والقتل والإدمان والعزلة الاجتماعية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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